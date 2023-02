Haching Baskets im Abstiegsrunden-Heimspiel unter Druck

Wiedergutmachung ist angesagt bei den Basketballern des TSV Unterhaching vor dem wichtigen Abstiegsrunden-Heimspiel der Ersten Regionalliga an diesem Samstag gegen die TG 48 Würzburg Baskets Akademie (15 Uhr, Lise-Meitner-Gymnasium). Spätestens nach der unglücklichen 81:82-Vorwochenniederlage gegen Bamberg und aktuell nur Rang vier in der Siebener-Runde mit zumindest einem sicheren Absteiger (3:3 Siege) tut ein Sieg im Kampf ums Saison-Minimalziel Klassenerhalt dringend not.

„Es ist unser letztes Heimspiel vor vier Auswärtspartien am Stück – es zählt nichts anderes als ein Sieg“, fordert TSV-Coach Stavros Tsoraklidis von seinem Team vor allem „entschiedenes Arbeiten an zuletzt phasenweise fehlender Einstellung und Konzentration“. Auch die Würzburger kommen mit einer Heimpleite im Gepäck an den Hachinger Bach. Allerdings sah der blutjunge Backup- und Hochtalente-Nachwuchs von BBL-Erstligist Würzburg Baskets beim 73:83 gegen den souveränen Abstiegsrunden-Tabellenführer Treuchtlingen lange sehr gut aus.

Im Heimat-Club von Basketball-Legende Dirk Nowitzki tummeln sich die Hochveranlagten in einer Truppe, die auch namhaft gecoacht wird. Dem 638-fachen BBL-Forward und 42-fachen deutschen Nationalspieler Alex King fällt am Main die Mammutaufgabe zu, als Klammer-Cheftrainer in Nachwuchsbundesliga und Erster Regionalliga aus dem Youngster-Pool stimmige Teams und Karriereperspektiven zu entwickeln. Schon deshalb ist es unbedingtes Ziel der Unterfranken, den Verbleib in Deutschlands höchster Amateurliga als wichtigem Spielstandort zu bewahren.

Zwei Teams mit Perspektive und aktuellen Problemen also treffen sich am Samstag zum spannenden Kräftemessen. „Es ist schwer bei dem großen Gäste-Kader auszumachen, wer am Wochenende aufläuft“, weiß Tsoraklidis um die Personal-Wundertüte Würzburg. Zuletzt waren die beiden erst 18-jährigen Pointguards Lukas Roth und Emanuel Weymar mit zweitstelligen Punktewerten auch die Taktgeber im Gästeteam. Doch weil am Wochenende das DBB-Pokal-Final-Four ohne Würzburgs Eliteteam stattfindet, könnten Top-Kräfte aus dem BBL-Kader beim Abstiegskampf in Haching durchaus aufscheinen. Vor allem der erst 17-jährige, hoch gelobte Small Forward Elijah Ndi mit schon bislang elf Erstliga-Kurzeinsätzen dürfte zum Faktor werden.

Dagegen fehlen bei den heimischen Haching Baskets drei Korsettstangen im Team. Neben dem seit Wochen an einer Handverletzung laborierenden und schmerzlich vermissten Co-Taktgeber Daniel Gebray werden auch Janek Falkenstein wegen Kniebeschwerden und Hergji Gjergji aus privaten Gründen fehlen. „Aber mit der verbleibenden 10er-Rotation können wir glaube ich ganz gut agieren“, so Tsoraklidis. „Würzburg ist ein eher kleineres und weniger körperlich agierendes Team, das könnte uns liegen“. Viel Konjunktiv, den man in einer entschlossenen Trainingswoche mit harter Arbeit an der zuletzt wackeligen Defense zu einem klaren Indikativ- Sieg und gelungener Wiedergutmachung wandeln möchte. hh