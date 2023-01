Haching Baskets in der Abstiegsrunde

Von: Harald Hettich

Basketball-Regionalliga: 58:84-Niederlage gegen Schwabing beendet die Playoff-Träume des TSV Unterhaching.

Unterhaching – Der Traum von einer erneuten Meister-Playoff-Teilnahme ist für die Erst-Regionalliga-Basketballer des TSV Unterhaching ausgeträumt. Nach einer deutlichen 58:84 (27:44) Niederlage beim MTSV Schwabing zum Abschluss des Grunddurchgangs verfehlten die Baskets nach der Teilnahme in der Vorsaison dieses Mal als Fünfter der Südstaffel mit 6:6 Siegen hauchdünn hinter dem punktegleichen, aber im Direktvergleich der beiden Teams siegreichen TSV Nördlingen die Meisterrunde. Ab Anfang Februar geht es stattdessen für das Team von Trainer Stavros Tsoraklidis in den Playdowns um das Minimalziel des Klassenerhalts. Da die positive Bilanz gegen die schlechter klassifizierten Südteams in die Runde mit vier Nordteams übernommen werden, stehen die Chancen für den Erhalt der obersten deutschen Amateurliga für Haching freilich gut.

Trainer Tsoraklidis machte aus seiner Enttäuschung zwar keinen Hehl, gratulierte aber gewohnt fair den verdienten Siegern. „Schwabing war heute klar besser gegen meine sehr nervös agierende Mannschaft und wir konnten binnen 24 Stunden in keiner Weise an den tollen Samstags-Erfolg gegen Ansbach anknüpfen“, verriet ein enttäuschter, aber wie immer sachlicher TSV-Trainer. Die siegreichen Schwabinger ziehen mit 7:5 Siegen als Dritter hinter Primus Ansbach und starken Vilsbiburgern in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga ein. Die ehrgeizigen Baskets müssen sich dagegen mit ihren Aufstiegsplänen noch mindestens eine weitere Saison gedulden.

Wie des Öfteren in dieser Saison erlebten die Baskets einen Katastrophenstart auch in dieses so wichtige Match. Im ersten Viertel wirkte das Team von Tsoraklidis wie ein kollektiver Fremdkörper auf der Platte. - Der Rückstand der Gäste schwoll schnell und bedrohlich beim 23:12 (8.) auch zweistellig an. Während die jungen Schwabinger schnell und variabel agierten und aufgrund vieler erfolgreicher Schützen kaum ausrechenbar waren, stockte neben einer löchrigen Hachinger Defense auch der Angriffsmotor. Beim 27:12 Ende des ersten Abschnitts schienen die Hachinger Playoff-Träume bereits ausgeträumt. Vor allem den omnipräsenten Frank (Tages-Topscorer mit n 27 Punkten) wie den wendigen und spielfreudigen Alejandro Moreno-Valero bekam das Landkreis-Team nie wirklich in den Griff. Trotz einer starken 8:0-Phase nach diversen Auszeiten und klaren Ansprachen des Hachinger Trainers bekam sein Team auch in Abschnitt zwei keine echte Kontrolle über das Geschehen. Abgezockte MTSV-Riesen konnten den Vorsprung zur Pause beim 44:27 nicht nur konsolidieren, sondern gar noch leicht ausbauen.

Zum Start von Halbzeit zwei vor rund 200 Zuschauern machte anstellen der Korbjagd zunächst die Ersatzaustragungsstätte „Bauhausplatz“ ihrem Namen alle Ehre – als die Korbanlage streikte. Just aufgrund solcher Mängel hatte die Partie von der angestammten MTSV-Heimat an der Morawitzkystraße verschoben und dorthin verlegt werden müssen. Nachdem die Akteure in Räuberleiter-Manier Hand anlegten und städtische Materialfehler ausgebügelt hatten, ging es sportlich weiter. Haching bemühte sich in der Folge, an den eigenen spieltaktischen Großbaustellen zu werkeln und startete zumindest ordentlich in den dritten Abschnitt. Verzweifelte Defense-Rufe der Mitgereisten erschallten, als Moreno-Valero wieder seine gefürchteten Distanzwürfe etablierte. Beim 55:34 Mitte des dritten Quarters kontrollierten die Gastgeber längst wieder nach Belieben die Partie. Nicht abzusprechen war den Haching Baskets die kämpferische Einstellung gegen ein spieltaktisch besser aufgestelltes Schwabinger Team

Erfolgreichste TSV Scorer: Broening (15/5/4), Kropp (11/8/-), Gebray (11/3/1), Wohofsky (8/3/1).