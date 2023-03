Haching Baskets können den Sack zumachen

Von: Harald Hettich

Unterhaching – Es ist trotz der 72:82 Niederlage in Regnitztal zuletzt das Wochenende der doppelten Chance zum vorzeitigen Klassenerhalt für die Erst-Regionalliga-Basketballer des TSV Unterhaching (aktuell 4:5 Siege). Selbst gastiert man am Sonntag (14.30 Uhr) beim im Playdown mit bislang 1:5 Siegen gegen die Südmannschaften erfolglosesten Team von TTL Baskets Bamberg (4:6 Siege). Siegen die Schützlinge von Trainer Stavros Tsoraklidis in Franken, dann sind sie unabhängig aller Eventualitäten gerettet.

Eine Rettung, die sich allerdings bereits knapp 24 Stunden vorher vollziehen könnte, wenn der SB DJK Rosenheim als derzeitiges Schlusslicht (2:7 Siege) sein Heimspiel gegen Regnitztal verliert. Auch dann kann das Team bereits feiern. Das will man aber nicht beim TSV. „Wir wollen das nach der knappen 81:82-Hinspielniederlage gegen Bamberg selbst und vor allem sportlich lösen“, betont der Coach des Tabellenvierte (4:5 Erfolge). „Zumal wir auch die Rosenheimer gerne weiter als Regionalrivalen in der Ersten Regio hätten, hoffen wir auf deren Sieg und ein echtes Endspiel dann wiederum gegen Bamberg“.

Zukunftsmusik vor dem 260-Kilometer-Wochenendtripp seiner Jungs, die nach der Rückkehr von Niklas Kropp erstmals seit längerem in Bestbesetzung auflaufen dürften. „Wir wollen diese Revanche“, zeigt sich Tsoraklidis entschlossen. „Zumal die Niederlage damals höchst unglücklich zustande kam“. Beim Hinspiel in Bamberg hatten selbst Kropps formidable 41 Punkte nicht zum Sieg gereicht. „Wir müssen es dieses Mal vor allem gegen die Schlüsselspieler der Bamberger besser machen“, fordert Tsoraklidisso . Die da wären: Highscorer Marlon Stephan, der wuchtige und 2,11 Meter große -Center-Riese Bryce Cashman mit allein 13 Rebounds zu seinen 18 Punkten im Hinrundenmatch sowie Dreierspezialist und Franken-Urgewächs Chris Dippold mit 23 Distanzzählern in Haching. Respekt ja, mehr nicht: „Wir möchten am Wochenende den Sack zumachen.“