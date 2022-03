Haching Baskets starten in die Playoffs

Von: Harald Hettich

Die Haching Baskets setzen ein klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. © TSV Unterhaching

Los geht’s mit dem Auswärtsspiel beim TSV Tröster Breitengüßbach.

Unterhaching – Ein möglicher Abstieg ist mit der endgültigen Qualifikation für die Meister- und Aufstiegsplayoffs der Ersten Basketball-Regionalliga Süd für Liga-Neuling Haching Baskets bereits vollständig ad acta gelegt. Ein an sich möglicher Aufstieg nach erfolgreichen Playoffs in die Zweite Bundesliga ProB ist aber derzeit auch – noch – kein Thema. Unterhachings Basketball-Abteilungsleiter Alexander Pislor bezog eindeutig Stellung. „Wir müssen hier erst noch unsere Strukturen und das Umfeld weiter professionalisieren“, betonte der seit Dezember des Vorjahres neue starke Mann der TSV-Korbjäger. „Das soll nicht heißen, dass ein solcher Aufstieg nicht in zwei, drei Jahren doch zum Thema werden könnte, wenn es auch vom Kader und vom sportlichen Zuschnitt passt“. Dazu gehöre auch, diesen sportlichen Unterbau zu stärken. Deshalb sei zunächst der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bayernliga wichtig.

Aufstieg ist kein Thema

Rein sportlich betrachtet geht man bei den Baskets aber dennoch hoch motiviert in die K.-O-Runde. Der Vierte des Grunddurchgangs trifft im Viertelfinale auf den TSV Tröster Breitengüßbach. Die Oberfranken absolvierten ihre Nord-Staffel als Sieger und gehen dadurch auch als Favorit in die Partien mit den Hachingern. Das Duell Franken gegen Oberbayern steigt in Hin- und Rückspiel. Sollten beide Teams ein Match gewinnen, kommt das Team mit dem höheren Erfolg weiter. Los geht es bereits an diesem Samstag (19 Uhr) mit der Partie in Breitengüßbach . Am Samstag darauf ist dann die Truppe von Haching-Trainer Stavros Tsoraklidis Gastgeber im Lise-Meitner-Gymnasium. Der kommende Gegner kann auf eine durchaus imponierende Basketball-Historie verweisen. Breitengüßbachs Nähe zu Bamberg ist nicht nur räumlich zu sehen. Seit Jahren besteht zwischen dem Regionalligisten und dem auch sportlich größeren Nachbarn von der Regnitz eine sportlich für beide Seiten prosperierende Kooperation. Erstligist Brose Baskets Bamberg entsendet seine hochtalentierten Jungspieler auch nach Breitengüßbach.

„Wir sind krasser Außenseiter“, sagt Tsoraklidis. Kein Maßstab seien da die letzten Ergebnisse. Während die Gegner aus Franken den Staffelsieg durch ein 73:63 im Derby gegen Regnitztal absicherten und den 12. Sieg in 14 Partien eintüteten, kassierten die Hachinger beim 50:83 gegen die FC-Bayern-Junioren eine Abfuhr. Hoch hängt Tsoraklidis dieses Ergebnis nicht. „Nach der Playoff-Quali und dem damit sicheren Klassenerhalt war die Luft bei uns raus“, erklärte er. Zudem hatte man mit dem angeschlagenen Stammkräfte-Trio mit Topscorer Niklas Kropp, Rebound-Urgewalt Sebastian Rauch und Center Hendrik Wohofsky drei elementare Schlüsselspieler geschont. Das Trio kann in Oberfranken wieder auflaufen. Nicht nur sportlich setzen die Hachinger indes starke Ausrufezeichen. Am Rand der letzten Grunddurchgang-Partie gegen die Roten wurden jene laminierten fünf Buchstaben (wir berichteten), einzeln versteigert, die zusammen den Schriftzug „No War“ ergeben. 500 Euro kamen durch die Spender zusammen und kommen der Unicef-Hilfe in der Ukraine zugute. Wer will da noch von Auf- und Abstieg sprechen. Eine starke Aktion ganz ohne Korberfolg. HARALD HETTICH