Haching-Youngster schlägt für Deutschland auf

Aktuell ist Daniel Günther mit der U18-Nationalmannschaft bei der Volleyball-EM in Tiflis im Einsatz, ab Oktober dann im Erstliga-Kader des TSV Haching München. cev/privat © CEV/privat

Wenn jetzt die Volleyball Europameisterschaft der U18-Junioren in Tiflis in Georgien beginnt, dann ist mit Daniel Günther ein Nachwuchsspieler des TSV Haching München mit von der Partie.

Unterhaching/Tiflis – Der 16-jährige Mittelblocker ist Mitglied des Volleyball Nachwuchskaders 2 (NK2) des Deutschen Volleyballverbands (DVV) und wurde von Bundestrainer Dominic von Känel für die U18-Europameisterschaft nominiert, die vom 9. bis 17. Juli in der „New Volleyball Arena“ in Tiflis in Georgien ausgetragen wird. Günther ist 2,02 Meter groß, Mitglied des TSV Unterhaching sowie des VCO München und seit kurzem auch Teil der Erstliga-Mannschaft des TSV Haching München (wir berichteten). „Wir sind sehr froh, mit Daniel wieder einen unserer Nachwuchsspieler in der Jugend-Nationalmannschaft zu haben. Die Erfahrung, die er bei internationalen Turnieren wie der Europameisterschaft sammeln kann, ist durch nichts zu ersetzen“, so Mihai Paduretu, der Sportdirektor des TSV Unterhaching. „Wir freuen uns darauf, ihn in der neuen Saison in unseren Bundesliga-Kader einzubauen – er hat eine gute Perspektive!“

Die U18-Jugend des DVV hatte sich bei zwei Qualifikationsturnieren in Italien und Österreich ins Hauptfeld der EM gespielt, dabei in Wien den starken Nachwuchs Österreichs im entscheidenden, hochklassigen Finale geschlagen. Daniel Günther steht dabei nicht nur im 12er-Kader des Nationalteams, er ist Teil der DVV-Stammsechs. In Georgien sind zwölf starke Mannschaften in zwei Gruppen am Start. „Bringen wir unsere Leistung, sollten wir vorne mitspielen“, gab sich Bundestrainer von Känel im Vorfeld optimistisch. Drei Wochen lang hat er sein Team auf die EM vorbereitet, mit dem Kader konzentrierte Trainingseinheiten und zahlreiche Testspiele gegen starke Teams wie die brasilianische U18 absolviert. Das Minimalziel bei der EM heißt Platz sechs, der noch zur Teilnahme an der U19-Weltmeisterschaft 2023 berechtigt. „Das wollen wir unbedingt schaffen, und vielleicht gelingt uns ja auch die eine oder andere Überraschung“, sagt Daniel Günther, der in Pullach wohnt und die 10. Klasse des Gymnasiums München-Nord besucht, eine Eliteschule des Sports, an der Volleyball eine der Schwerpunkt-Sportarten ist; bis zu achtmal die Woche trainiert er dort seit zwei Jahren als Teil des Volleyball Bayern-Kaders. „Wir werden in Tiflis jedenfalls versuchen, die Favoriten ein wenig zu ärgern“, kündigt Günther an.

Der DVV-Nachwuchs ist bei der Europameisterschaft in Pool 2 eingeteilt und bekommt es dort mit Italien, Bulgarien, Polen, Griechenland und Slowenien zu tun - insbesondere Italien und Polen sind für starken Volleyball-Nachwuchs bekannt. In Pool 1 messen sich Gastgeber Georgien, Tschechien, Belgien, Finnland, Serbien und Frankreich. Daniel Günther und das DVV-Team bekommen dabei gleich zum Auftakt am 9. Juli, dem ersten Turniertag, den ersten Hochkaräter serviert: Um 15 Uhr eröffnet das deutsche Team die Spiele von Pool 2 gegen die Mannschaft aus Italien. mat

Ergebnisse, weitere Infos und ein Livestream

sind unter www.cev.eu abrufbar.