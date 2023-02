Hachinger Hasen setzen auf den Faktor Spaß

Von: Umberto Savignano

Unterhaching – „Es wird sportlich werden.“ Diese Aussage hatte zuletzt Maximilian Siebold, Cheftrainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Unterhaching nach der 2:3-Niederlage in der Vorwoche gegen Wiesbaden II getroffen (wir berichteten). Der Trainer der Hachingerinnen hatte sich darauf bezogen, dass seine Mannschaft derzeit mit massiven Personalproblemen vor dem Heimspiel an diesem Samstag (18 Uhr) gegen die Roten Raben Vilsbiburg II kämpft.

Diese Situation bei den Hachinger Hasen hat sich vor dem Spiel in der Bayernwerk-Arena gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga Süd nicht verändert. Siebold kann gegen die Bundesliga-Reserve nur maximal zehn Spielerinnen aufbieten. Gegebenenfalls nur neun, falls die derzeit gesundheitlich angeschlagene Diagonalspielerin Carolin Januschke auch noch ausfallen sollte. Für die Partie gegen den Tabellendritten bleibt Siebold in dieser verzwickten Lage fast nur noch die Flucht nach vorne. „Wir müssen Spaß haben und dürfen uns nicht zu lange darüber ärgern“, sagt Siebold. „Da müssen wir jetzt durch.“ Siebold wird nach dem Ausfall von Außenangreiferin Milena Geist und Mittelblockerin Denise Senst mangels Alternativen in der Mitte improvisieren müssen. Eingeplant ist diesmal für diese Position Jelena Zulj. Insbesondere vor dem Hintergrund des personellen Engpasses geht der nunmehr seit vier Spielen sieglose TSV gegen der Ausbildungsverein mit angeschlossenem Jugendinternat als Außenseiter ins Rennen. Siebold versucht der prekären Situation nicht nur Negatives abzugewinnen, sondern seiner Rumpfmannschaft für die kommende Partie auch Mut zuzusprechen. „Wir müssen jeden Punkt feiern und dann schauen, was möglich ist“, sagt Siebold. rmf