Hachinger Löwen empfangen den Rekordmeister

Von: Umberto Savignano

In der Jugend noch Gegenspieler des TSV Unterhaching: Jetzt spielt Mika Takano für die Hachinger Löwen. © TSV

1. VOLLEYBALL-BUNDESLIGA: Die Hachinger benötigen einen Stimmungsaufheller.

Unterhaching – Vielleicht ist es für die Volleyballer des TSV Haching München ja ganz gut, dass die zweite Saisonwoche gleich eine so genannte englische ist: Heute (19 Uhr) empfängt das Team von Trainer Bogdan Tanase den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen in der Bayernwerk Sportarena. Mit einer ordentlichen Vorstellung könnten die Hachinger die Enttäuschung über das unerwartet deutliche 0:3 bei den Helios Grizzlys Giesen somit schon nach vier Tagen vergessen machen.

Zuhause gegen einen der Liga-Favoriten: Das ist nicht die schlechteste Gelegenheit für einen Stimmungsaufschwung. Schon zum Saisonstart gegen Titelverteidiger Berlin ließen sich die Hachinger von ihren Fans in der ordentlich gefüllten Halle zumindest im ersten und dritten Satz zu einem überraschend forschen Auftritt tragen. In Giesen war von dieser Courage allerdings nichts mehr zu sehen, was auch Grizzlys-Außenangreifer Lorenz Karlitzek bestätigte: „Wir haben gut aufgeschlagen, haben Haching so vom Netz weggehalten und hatten dann leichtes Spiel.“

Wie leicht, das war erstaunlich nach der Berlin-Partie. Viele wähnten die Löwen, abgeschlagener Letzter der vergangenen Saison, in ihrer Angleichung an die Konkurrenz womöglich schon weiter, doch der Trainer ist Realist: „Ich möchte die Spiele gegen Berlin und Giesen nicht vergleichen. Berlin hat mit der zweiten Mannschaft gespielt, Giesen mit der ersten“, stellt Tanase klar. „Gegen Friedrichshafen hoffe ich, dass wir mit Hilfe der guten Stimmung wieder weniger Fehler machen.“ Wobei sich der 41-Jährige natürlich nicht nur auf die Kulisse verlässt, sondern auch auf weitere Trainingseinheiten: „Wir müssen daran arbeiten, einige Dinge zu korrigieren.“

Möglicherweise stehen Tanase diesmal auch mehr Alternativen zur Verfügung. So hofft Zuspieler Eric Paduretu, der in Giesen immer noch wegen einer Bauchmuskelzerrung passen musste, auf die Rückkehr in den Kader. Ein anderer Akteur wird zum ersten Mal im Bundesliga-Aufgebot stehen: U18-Nationalspieler Daniel Günther. Der Mittelblocker aus der eigenen Jugend feiert in fünf Tagen seinen 17. Geburtstag. Nur zwei in der Liga gemeldete Spieler sind noch jünger: Benjamin Kirsch vom VCO Berlin und ein Neu-Hachinger, Mika Takano. Der erst 14-jährige Libero, der das Volleyball spielen beim TSV begann, kam über Grafing zum VCO München und hat seit Kurzem per Doppelspielrecht eine Einsatzgenehmigung für die Löwen.