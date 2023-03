Hachinger Löwen enttäuschen auf ganzer Linie

Von: Umberto Savignano

Unterhaching – Sie hatten sich nochmal viel vorgenommen, die Volleyballer des TSV Haching München: Ein Sieg gegen die Netzhoppers KW-Bestensee sollte zum Abschluss der Bundesliga-Zwischenrunde her, schließlich war dies zuhause in der Hauptrunde schon einmal gelungen. Doch, obwohl es um nichts mehr ging, die Ausgangspositionen für die Play Offs - Haching als Achter, KW als Siebter – schon vorher feststanden, gaben sich die Gäste keine Blöße. Die Löwen unterlagen dem gnadenlosen Gegner aus Brandenburg mit 0:3 (18:25, 15:25, 15:25).

Es kam kaum einmal Spannung auf in diesem Kellerduell. Den ersten Satz gaben die Hachinger glatt mit 18:25 ab, den zweiten eröffnete ihr Kapitän Philipp Schumann zwar mit einem Ass, dem ein starker Block folgte, doch die 2:0-Führung war nur ein Strohfeuer. Mit 15:25 ging dieser Durchgang sogar noch deutlicher aus. Und auch im dritten Umlauf änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Das 3:8 zur ersten technischen Auszeit war schon ein klarer Fingerzeig, dass dies eine ganz klare Angelegenheit bleiben würde. Mit dem zweiten Matchball zum 15:25 war der Blitzsieg der Netzhoppers nach nur 63 Minuten besiegelt.

TSV-Coach Bogdan Tanase übte trotz der enttäuschenden Vorstellung keine Kritik an seiner Mannschaft, im Gegenteil: „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Die letzten Wochen waren eine schwere Zeit mit den Verletzungen und Abgängen. Alle waren im Training unglaublich. Sie haben immer versucht, mental mit unseren Problemen zurechtzukommen. Egal, wie das heutige Ergebnis war: Es sind tolle Jungs.“

Damit ist die zweite Saisonphase der laufenden Meisterschaft beendet. Auch, wenn die Brisanz in der Zwischenrunde teilweise fehlte, befürwortet Schumann den Modus angesichts von nur acht Erstligisten plus der Juniorenauswahl des VCO Berlin: „Bei so wenigen Teams ist es schon sinnvoll. Nächstes Jahr sind hoffentlich wieder mehr Teams dabei, dann wäre es nicht mehr sinnvoll.“ Und es sieht in dieser Hinsicht gut aus: Die Baden Volleys SSC Karlsruhe werden sicher aufsteigen, dazu gibt es weitere Kandidaten wie den VC Bitterfeld-Wolfen oder auch den ASV Dachau. Es könnte künftig also mehr schlagbare Konkurrenten für die Löwen im Oberhaus geben. Zunächst stehen aber noch die Play Offs gegen den wohl unbesiegbaren Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys an. Am Samstag (20 Uhr) gastieren die Hachinger in der Hauptstadt, am Sonntag, 2. April (17.30 Uhr), empfangen sie den großen Meisterschaftsfavoriten zuhaus. um

TSV Haching München: Mikuláss Koch, Schumann, Gumenjuk, Petrusic, Rupprecht, Rösler, Chefai (L); Paduretu, Günther, Takano (L)