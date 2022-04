Hachinger Löwen holen neuen Zuspieler

Von: Umberto Savignano

Ungarischer Neuzugang aus Österreich: Zuspieler Marcell Mikuláss wechselt zum TSV Haching München. © TSV

Den zweiten Neuzugang für die neue Saison vermeldet Volleyball-Bundesligist TSV Haching München: Zuspieler Marcell Mikuláss Koch wechselt von UVC Graz, dem Dritten der Österreichischen Meisterschaft, zu den Löwen.

Unterhaching – Makuláss Koch ist 19 Jahre jung, besitzt den ungarischen Pass und wird im Sommer mit dem Nationalteam der Magyaren unterwegs sein. Das Talent wurde ihm wohl in die Wiege gelegt: Sein Vater Robert Koch war Anfang der 2000-er Jahre beim VfB Friedrichshafen ebenfalls Zuspieler, holte mit den Häflern dreimal die Deutsche Meisterschaft und viermal den DVV-Pokal. Kein Wunder also, dass Mikuláss Koch die Bundesliga schätzt: „Mein Vater hat seine internationale Karriere vor 22 Jahren in Deutschland begonnen, und ich möchte dasselbe tun. Die deutsche Meisterschaft ist eine hochwertige, gut organisierte Liga, eine großartige Gelegenheit für junge Spieler, sich zu entwickeln. Ich bin stolz darauf, beim TSV Haching München den ersten Schritt zu einer internationalen Karriere zu machen.“

Zudem hält er große Stücke auf TSV-Trainer Bogdan Tanase. „Es ist mir eine besondere Freude, mit einem erfahrenen Coach zu arbeiten“, sagt Mikuláss Koch, der auch erfolgreicher Beach-Volleyballer ist. Tanase erhofft sich wiederum einiges vom Spielmacher: „Marcell ist ein junger, talentierter, fleißiger Spieler, der bestimmt viel erreichen wird. Wir freuen uns, dass er sich für den TSV Haching München entschieden hat.“

Wer als zweiter TSV-Zuspieler im Kader stehen wird, ist noch nicht klar. Benedikt Sagstetter ist es keinesfalls, er verlässt wie sein Bruder Jonas die Löwen, mit noch unbekanntem Ziel. Bei Eric Paduretu könnten die Zeichen hingegen auf Vertragsverlängerung stehen. „Eric wird sich bald entscheiden was er machen wird“, sagt dessen Vater, Hachings Sportdirektor Mihai Paduretu.

Für Paduretu junior und Tanase, die nach Hachings Bundesliga-Aus im Januar für die Restsaison beim österreichischen Erstligisten SK Zadruga Aich/Dob angeheuert hatten, ist seit Sonntag übrigens Schluss: Nach vier Finalniederlagen gegen Union Waldviertel wurden sie Vizemeister, Paduretu kam in den letzten drei Partien zum Einsatz.

Ebenfalls vorbei ist die Spielzeit für den TSV Mühldorf mit den Hachingern Juro Petrusic und Paul Gehringer: Nach dem 0:3 in Schwaig, bei dem Petrusic als MVP ausgezeichnet wurde, beendete Mühldorf die Zweitliga-Saison auf Rang acht.