Hachinger Löwen nehmen Playoffs ins Visier

Von: Umberto Savignano

Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga (vbl). © vbl

Volleyball-Bundesliga: TSV könnte von Strafe für Netzhoppers profitieren.

Unterhaching – Für die Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen ist es auf den ersten Blick eine harte Sanktion: Gegen den Verein aus Brandenburg wurde vom Lizenzierungsausschuss der Volleyball-Bundesliga (VBL) ein Abzug von sechs Punkten sowie eine Geldstrafe im unteren fünfstelligen Bereich verhängt. Hauptgrund für die Sanktionen ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Ballsport-Liga GmbH, Träger des Erstligisten, im April.

„Die Schwere der Verstöße und die Zielsetzung, einen fairen sportlichen Wettbewerb zu gewährleisten, machten eine Sanktionierung im oberen Strafrahmen unausweichlich“, erklärt hierzu VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler, der das Konzept zur Weiterführung des Bundesligastandorts und die vorgenommenen Personalwechsel in den Managementstrukturen und Verantwortlichkeiten der Netzhoppers aber positiv bewertet.

Dirk Westphal, ehemaliger Nationalspieler und nun Vorstand des Netzhoppers e.V., ist trotz der Strafe vor allem froh, dass es für den Verein nun wohl erstklassig weitergeht: „Wir haben mit Demut die Strafe akzeptiert und sind uns darüber bewusst, dass wir als Nachfolgeorganisation nicht mit einer weißen Weste starten werden. Wir sind glücklich, dass wir den Bundesliga-Standort Königs Wusterhausen mit viel Kraftanstrengung erhalten konnten und freuen uns auf die kommende Spielzeit.“

Für die Liga ist es sicher positiv zu bewerten, dass es nun bei zwölf Erstligisten bleibt. Schließlich war das Feld gerade erst mit den vier bisherigen Zweitligisten Baden Volleys SSC Karlsruhe, FT 1844 Freiburg, ASV Dachau und VC Bitterfeld-Wolfen aufgestockt worden. Auch Mihai Paduretu begrüßt die neue Liga-Stärke: „Die gesamte Liga, Vereine und die Zentrale in Berlin, hat sich in den vergangenen Jahren viele Gedanken gemacht, wie man wieder auf zwölf Mannschaften kommen kann, so, wie es vor zehn, 15 Jahren schon der Fall war“, sagt der Sportdirektor des TSV Haching München, der den eigenen Verein in dieser Hinsicht als Vorreiter sieht. Die früher so erfolgreichen Unterhachinger waren 2020 nur aufgrund einer Sonderregelung im Oberhaus verblieben und dann zweimal Letzter und einmal Vorletzter geworden. „Wir waren irgendwie auch als Experiment oder sogar Vorbild die letzten drei Jahre mit einem Minietat, jungen Spielern und viel Mut und Leidenschaft dabei, und haben gezeigt, dass es möglich ist, auch wenn es sportlich wie erwartet weh getan hat“, so Paduretu. „Deswegen gilt mein Respekt allen Spielern und Trainern, die sich getraut haben, dieses Projekt mitzumachen, obwohl allen klar war, wie schwer es sein wird.“

Zum aktuellen Fall der Netzhoppers sagt der 56-Jährige: „Ich finde es gut, dass man einen Weg gefunden hat, sie in der Bundesliga zu halten und ich denke, es ist für sie erstmal auch nicht so wichtig, ob in der kommenden Saison die Playoffs erreicht werden, sondern viel mehr geht es um Stabilisierung.“

Den Hachingern könnte der Punktabzug für die Netzhoppers, die in der vergangenen Saison unmittelbar vor ihnen standen, helfen, ihrerseits die Playoffs zu erreichen.

Derzeit trainieren die Löwen unter dem neuen Trainer Mircea Dudas dreimal pro Woche in der Halle, dazu kommen zwei Krafteinheiten. „Ende August werden alle Spieler da sein, dann geht’s richtig los“, berichtet Mihai Paduretu.