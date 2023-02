Hachinger Löwen wittern Minimalchance

Von: Umberto Savignano

Teilen

Hofft auf ein weiteres Erfolgserlebnis mit dem TSV Haching München: Zuspieler Eric Paduretu. © Edmund Zuber

TSV Haching München empfängt die Helios Grizzlys Giesen.

Unterhaching – Offiziell gibt man sich bescheiden im Lager des TSV Haching München. „Gegen Giesen wollen wir wieder einen Satz gewinnen“, sagt Mittelblocker Sebastian Rösler vor dem ersten Heimspiel der Zwischenrunde, am Sonntag (15 Uhr), gegen jene Helios Grizzlys Giesen, die ja auch zweifellos als Favorit in der Bayernwerk Sportarena antreten.

Mit 16 Punkten führen die Niedersachsen das Klassement der Teams auf den Rängen fünf bis neun derzeit deutlich an. Ihr erklärtes Ziel ist es, den fünften Platz zu halten, um die bestmögliche Ausgangslage für die Play Offs zu erreichen. Im Fernduell mit ihrem Rivalen aus Herrsching dürfen sich die Grizzlys in Unterhaching keine Blöße geben. Sie werden also vermutlich mit der stärksten Aufstellung antreten, und was dann in ihnen steckt, haben sie in der Hauptrunde mit einem 3:0 gegen den Topfavoriten Berlin bewiesen. Für den Titelverteidiger aus der Hauptstadt war dies eine von nur zwei Niederlagen. Abgesehen von dieser Sensation haben die Giesener im Grunddurchgang allerdings nur die hinter ihnen liegenden Teams, also Herrsching, Netzhoppers KW, Haching und VCO Berlin, schlagen können, das aber jeweils zweimal. Es ist also eine gestandene Truppe mit dem Anspruch, zum gehobenen Liga-Mittelfeld zu gehören, die sich da in Unterhaching vorstellt.

Die Hachinger ihrerseits haben sich vor allem seit Dezember so gut entwickelt, dass sie gegen solche Gegner durchaus ihre Minimalchance wittern dürfen. Die 1:3-Niederlagen gegen Düren, Herrsching und eben auch Giesen belegen dies. In allen Partien waren die Löwen knapp am Gewinn eines zweiten Satzes dran. „Jetzt gewinnen wir Sätze, dann werden wir Punkte holen und dann auch Spiele gewinnen“, sagt Rösler, der seinen TSV beim spielerischen Potenzial schon ungefähr auf Augenhöhe mit besagten Kontrahenten sieht, aber auch ein Problem klar benennt: „Wir haben immer wieder diese Einbrüche, da müssen wir uns stabilisieren.“

Um die Durchhänger innerhalb der Spiele aufzufangen, wäre ein breiter Kader nützlich, doch personell hakt es bei den Löwen im Moment etwas, nicht nur, weil sich Außenangreifer Jere Heiskanen zum niederländischen Erstligisten Orion Doetichem verabschiedet hat (wir berichteten). Mittelblocker Daniel Günther (Daumenverletzung) wird noch etwa zwei Wochen fehlen, und auf der Zuspielerposition konnte der TSV den Umstand, dass mit Eric Paduretu und Marcell Mikuláss Koch eigentlich zwei gute gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen, zuletzt nicht nutzen. Erst laborierte Paduretu an Schulterproblemen, in der abgelaufenen Trainingswoche musste Mikuláss Koch bis Mittwoch wegen einer Schienbeinblessur passen. Bis Sonntag sollte es reichen, hofft der 20-Jährige, der dem Spiel entgegenfiebert: „Wir wollen Giesen das Leben schwer machen. Das Wichtigste ist aber, dass wir nach dem Spiel mit unserer Leistung zufrieden sind, weil wir so als Team weiter wachsen.“

Da klingt sie wieder an, diese gewisse Zurückhaltung, die auch Bogdan Tanase pflegt: „Gegen Giesen wollen wir mit guter Stimmung Volleyball spielen, aber auch mit Kraft, Konzentration und Taktik.“ Der Trainer vermeidet die konkrete Zielvorgabe, doch man darf davon ausgehen, dass die Löwen bereit sind für den nächsten Schritt, nämlich einen Punktgewinn. Sportdirektor Mihai Paduretu lässt die Ambitionen anklingen und er verrät auf die Frage, ob gegen Giesen ein Erfolgserlebnis möglich sei, zwischen den Zeilen zugleich, warum man sich selber keinen Druck machen will: „Wenn sie locker und unbeschwert spielen, wer weiß?“