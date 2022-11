Hachinger Löwen wollen ins Viertelfinale

Von: Umberto Savignano

Im Pokal wollen der TSV Haching München und Jere Heiskanen endlich jubeln. © Edmund Zuber

TSV Haching München ist am Samstag im Pokal zu Gast beim Zweitligisten SV Schwaig.

Unterhaching – Keinen einzigen Satz haben die Volleyballer des TSV Haching München in den ersten fünf Bundesligaspielen geholt. Am Samstag wollen sie nun endlich jubeln, und zwar nicht nur über einen Teilerfolg: Im Achtelfinale des DVV-Pokal gastieren die Hachinger beim Zweitligisten SV Schwaig (Spielbeginn 19.30 Uhr). Klares Ziel ist das Erreichen des Viertelfinales.

Dass sich in der nächsten Runde womöglich ein attraktiver Gegner in der Bayernwerk Sportarena präsentieren wird, ist sicherlich ein guter Grund, warum der Sprung unter die besten acht gelingen sollte. Viel wichtiger aber: Die TSV-Truppe braucht den Schub eines Erfolgserlebnisses. „Auch wir wollen Spiele gewinnen“, stellt Trainer Bogdan Tanase klar. Das Lob der Konkurrenz für gewisse Aspekte im Hachinger Spiel, wie zuletzt nach dem 0:3 gegen Lüneburg von Christian Knospe, mag man sich gerne anhören, doch Euphorie werden die Worte des Co-Trainers der Norddeutschen auch nicht entfacht haben: „Die Hachinger haben teilweise schon gezeigt, dass sie die Aufschläge gut treffen können und sie sind auch im Angriff nicht so schlecht.“ Zumal Knospe im selben Atemzug die mangelnde Breite des Kaders als größte Schwäche des TSV benannte.

Gegen Schwaig sollte das Tanase-Team zwar breit genug aufgestellt sein, doch ein Selbstläufer dürfte das Pokalmatch gegen den Fünften der 2. Liga kaum werden. Denn die Franken ihrerseits sind durchaus euphorisiert, weil sie das Achtelfinale zum dritten Mal nach 1991, 1992 und 2005 erreicht haben. Auf ein Duell wie dieses haben sie also seit 17 Jahren gewartet. Die für 500 Fans zugelassene Gelbe Halle wird vermutlich voll sein. Mit Milan Maric steht seit 2018 ein alter Fuchs beim SVS an der Seitenlinie, der 61-Jährige hatte 2013 Coburg in die Erste Liga und 2017 Eltmann zur Zweitligameisterschaft geführt. Und dann sind da noch die drei Ex-Hachinger bei Schwaig: Zuspieler Moritz Gärtner (21) spielte 2019/20 in der 2. Liga für die Alpenvolleys Haching II, Außenangreifer Max Bibrack und Mittelblocker Christian Starosczik (beide 23) wurden mit dem TSV 2017 und 2018 Deutscher U20-Meister, übrigens gemeinsam mit den aktuellen Hachingern Eric Paduretu und Paul Gehringer. Aber auch für alle anderen SVS-Akteure gilt laut deren Kapitän Florian Tafelmayer: „Wir sind heiß auf das Spiel.“ Und Schwaigs Volleyball-Boss Hans-Peter Ehrbar kann seine heimliche Hoffnung nicht verhehlen: „Natürlich sind wir realistisch genug zu wissen, wie schwer das wird. Aber vielleicht gelingt uns ja die Sensation.“

Tanase will genau dies unbedingt verhindern, um sein Team auch für die Bundesliga weiter in Spiellaune zu halten, zumal man dort eine Woche später beim ebenfalls noch punktlosen VCO Berlin antritt: „Es ist schwer, nicht zu gewinnen und trotzdem immer positiv zu bleiben. Deshalb müssen wir in diesen Spielen für unsere mentale Stärke Siege holen.“