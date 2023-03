Hachings Basketballerinnen brechen ein

Von: Harald Hettich

Teilen

Abstiegssorgen nach 47:79-Niederlage gegen Schwabing

Unterhaching – Heftige Klatsche für die Basketball-Damen des TSV Unterhaching. Die vor allem drastischen Personalengpässen und einem Totaleinbruch im letzten Viertel geschuldete 47:79 (24:33)-Niederlage im Derby gegen die Damen des MTSV Schwabing bedeutete für die Bayernliga-Aufsteigerinnen nicht nur die vierte Serienniederlage. Mit einer Bilanz von nur noch 4:7 Siegen schmolz auch der Vorsprung des aktuell Sechsten auf die Abstiegszone auf zwei Siege. . „Wir haben aktuell einfach die Seuche“, bekannte ein niedergeschlagener Baskets-Coach Michael Trifellner.

Eine Reihe wichtiger Akteurinnen mussten krankheitsbedingt passen. Der Aderlass war gegen clever agierende Münchnerinnen nicht aufzufangen. Dabei begann das Heimteam durchaus ordentlich. „Bis ins dritte Viertel hinein waren wir besser als zuletzt bei der Niederlage gegen die TS Jahn München“, sagte der Coach. Die Umstellung auf eine Zonen-Abwehr funktionierte zunächst. Allerdings war ein Problem im Spiel der Gastgeberinnen früh abzulesen. Weil Schwabing zu viele Offense-Rebounds eroberte und damit in zweiten Chancen zu allzu leichten Punkten kam, wuchs der Rückstand nach dem noch überschaubaren 13:18 im ersten Viertel in der Folge beständig an. „Wir haben den Gegner zu schlecht ausgeblockt“, erklärte. Eine Schwäche, die eine ausgeglichen stark scorende Gästetruppe mit fünf zweistellig punktenden Akteurinnen um die Tagesbeste Karla Niklas (18 Punkte) nutzte. Zwar stemmten sich die Gastgeberinnen mit ihren Topscorerinnen Magdalena Mayer und Anna Zwiers lange gegen die Niederlage. Am Ende mussten die Korbjägerinnen aus der Vorstadt die Überlegenheit der Münchnerinnen anerkennen. Am Ende fiel die Niederlage freilich noch deutlicher aus als nötig und widerspiegelte nicht mehr die echten Potenziale beider Teams. „Im vierten Abschnitt (5:23) sind wir total eingebrochen und haben uns unserem Schicksal ergeben“, fasste Trifellner die Geschehnisse treffend zusammen. Positiv gerät deshalb der Umstand, dass die Trifellner-Truppe am Wochenende spielfrei hat und erst am Samstag, 18. März, wieder ran muss. Leichter wird es allerdings auch dann nicht. Von der Spielstärke des Tabellendritten SV Mammendorf (6:4 Siege) konnte sich die Hachinggerinnen schon bei der deutlichen 50:67-Hinspielniederlage ein klares Bild machen. hh

TSV-Punkte: Mayer 16, Zwiers 11, Filser 7, Vetter 6, Leal-Lopez, Matthias und Uhlstein je 2, Lehnard1 + Wester.