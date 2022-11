Unterhachings Basketballerinnen nehmen Fahrt auf

Von: Harald Hettich

Unterhaching – Die Basketballerinnen vom TSV Unterhaching kommen in Fahrt. Am fünften Spieltag der Bayernliga Süd siegte der Aufsteigerbeim MTSV Schwabing mit 60:46 (31:23). Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel kletterten die Korbjägerinnen von Trainer Michael Trifellner auf Rang vier der Achterliga. Die wichtigste Erkenntnis vermittelte der zufriedene Coach: „Ich denke, meine Mannschaft ist mit diesem verdienten Sieg endgültig in der Bayernliga angekommen.“

Wer die Parvtie zwischen den Schwabingerinnen und dem engagierten Landkreisteam verfolgt hatte, konnte sich dieser Einschätzung nicht entziehen. Die Basis legten die Trifellner-Schützlinge bereits im ersten Viertel. Mit einer sehr aggressiven Verteidigung der Gäste kamen die Schwabingerinnen von Beginn an nicht zurecht. Während die Defense der Baskets den MTSV massiert aufrieb, lief das Spielgerät offensiv flüssig durch die Hachinger Reihen. Vor allem die erneut bärenstarke Top-Scorerin Anna Zwiers setzte frühe Akzente. Die 19:9-Führung der Gäste nach dem 1. Viertel war logische Folge. Im zweiten Abschnitt gestaltete sich das Spiel etwas zerfahren – als sich die Hachingerinnen von der Hektik anstecken ließen, den Faden im Angriff minutenlang verloren und die Schwabingerinnen bis zur Pause etwas aufholen konnten. „Das dritte Viertel war dann eines der besten dieser bisherigen Saison“, würdigte Trifellner die Leistung seines Teams nach dem Seitenwechsel. Dabei hatte der erfahrene Coach selbst mit einigen taktischen Winkelzügen selbst erfolgreich eingegriffen. „Wir haben auf eine konsequente Zonenpresse umgestellt, mit der die Münchnerinnen nicht wirklich zurechtkamen“, fiel Trifellners Analyse angesichts von nur sechs Schwabinger Punkten im dritten Abschnitt fast zu bescheiden aus. Weil sein Team sich in breiter Rotation von elf engagierten Akteurinnen mit immerhin 18 Punkten schadlos hielt, war das Match bereits vor dem Schlussviertel bei stolzen 20 Punkten Vorsprung (29:49) vorentschieden. Auch wenn sich die Münchnerinnen im Schlussabschnitt etwas aus der Umklammerung des Trifellner-Defense-Konstrukts lösten, kam der Traditionsclub von der Isar nicht mehr wirklich heran.

„Der Sieg ist logische Folge auch einer stets höchst engagierten Trainingsbeteiligung“, hielt der Coach nicht mit Lob für die Seinen hinter dem Berg. Besonders lobte Trifellner seine Topscorerin. „Anna Zwiers lebt in jedem Training die richtige Einstellung vor und reißt mit ihrem spürbar positiven Ehrgeiz das ganze Team mit“. Trifellner betonte allerdings auch die starke Kollektiv-Leistung seiner Mannschaft mit der besonders unter den Körben hoch präsenten Centerin Sandra Matthias. In dieser Form sollte der als alleiniges Saisonziel ausgerufene Klassenerhalt für die Unterhachingerinnen keine echte Hürde darstellen. „Wir rechnen uns angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen zuletzt auch in den beiden verbleibenden Partien vor dem Jahreswechsel gegen Mammendorf (11.12. ab 15.15 Uhr, Lise-Meitner-Gymnasium) und am 17. Dezember beim Tabellenführer FC Bayern einiges aus“, so Trifellner.

TSV-Punkte: Zwiers 18, Matthias 10, Wester 7, Weiherer und Lehnard je 6, Filser 5, Mayer 3, Becker und Vetter je 2, Leal Lopez 1 und Uhlstein ohne Score