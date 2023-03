Hachings Basketballerinnen verpassen Befreiungsschlag

Von: Harald Hettich

Teilen

Unterhaching – Einen echten Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd haben die Damen des TSV Unterhaching verpasst. Gegen die Backups des Münchner Zweitligisten TS Jahn unterlagen die Aufsteigerinnen nach knapper Vorrundenheimniederlage auch beim Auswärtsmatch in der Sporthalle an der Weltenburger Straße mit 57:64 (28:44).

Durch die sechste Niederlage im zehnten Saisonspiel der Achterliga muss der Neuling vier Partien vor Saisonende weiter um den Verbleib in der Bayernliga bangen. In einem weiteren Derby gegen die Tabellennachbarinnen des MTSV Schwabing (3:7 Siege) am Samstag im Lise-Meitner-Gymnasium (19.15 Uhr) sollte nun nach drei Serienniederlagen unbedingt gewonnen werden, um das angestrebte Ziel vom Klassenverbleib nicht noch nachhaltiger zu gefährden.

Hachings Trainer Michael Trifellner ging bereits mit einem unsicheren Gefühl in die Partie. Denn wegen einer ganzen Reihe von Krankheitsausfällen unter der Woche war ein regulärer Trainingsbetrieb bei den Haching-Baskets nicht möglich gewesen. Dennoch schienen die Gäste im ersten Viertel ordentlich Paroli bieten zu können.

Bis zum knappen 17:16 des Jahn nach zehn reinen Spielminuten hielten die Landkreis-Korbjägerinnen gleichwertig dagegen. „Das zweite Viertel aber war eine echte Katastrophe“, konstatierte Trifellner. „Keine Verteidigung, viele Ballverluste und ein schlechtes Ballhandling im Angriff“. Dazu war Ex-Bundesliga-Profi Magdalena von Geyr (28 Punkte insgesamt) in dieser Phase kaum einzubremsen.

Erst als Hachings Coach auf eine variable Zonenverteidigung umstellte, wurde das Spiel seiner Mannschaft allmählich wieder besser. Doch Licht und Schatten konnten sich nicht deutlicher voneinander abheben bei seinem Team. „Es war das beste dritte Viertel meiner Mannschaft während der gesamten Saison“, erkannte der Trainer nach der sportlichen Tal- eine ebensolche Bergfahrt seiner Truppe. Plötzlich passten Einsatz, Geschlossenheit und Wille. Angeführt von Kapitänin Anna Zwiers und den Tages-Topscorerinnen Magdalena Mayer und Julia Weyerer starteten die Weiß-Blauen eine echte Aufholjagd. Es wäre noch mehr drin gewesen als der überschaubare Sieben-Punkte-Rückstand nach demdritten Viertel – hätten die Gäste nicht allzu viele Freiwürfe und einfachere Korbleger verlegt. Es sollte letztlich exakt dieser Vorsprung sein, den die Jahn-Akteurinnen am Ende doch recht routiniert die Gameclock herunterspielten.

Während der Jahn als Vierter noch Richtung Tabellenspitze schielen darf, müssen sich die Neulinge vom Hachinger Bach nach der neuerlichen Niederlage endgültig auf ihr Minimalziel konzentrieren, auch in der kommenden Saison auf Bayernliga-Niveau zu agieren.

TSV-Punkte: Mayer 18, Weyerer 17, Zwiers 10, Wester 7, Lehnard 3, Matthias 2 + Leal-Lopez, Schaffer, Uhlstein, Vetter ohne Score.