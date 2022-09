Hachings Volleyballerinnen holen ersten Zweitliga-Punkt

Von: Robert M. Frank

Unterhaching – Der TSV Unterhaching hat sich mit einem 2:3 (25:20, 25:18, 12:25, 19:25, 7:15) beim amtierenden Meister TV Dingolfing den ersten Punkt in der 2. Bundesliga Süd erkämpft. Am zweiten Spieltag bedeutete das Ergebnis nicht nur den ersten Zähler der Saison für den in der Vorwoche beim Zweitliga-Debüt mit 0:3 gegen Freisen unterlegenen TSV.

Sondern gleichzeitig bedeutete der Punktgewinn beim Auswärtsspiel am Samstagabend in Niederbayern für den Aufsteiger der erste Zweitliga-Punkt der Vereinsgeschichte.

Es war freilich mehr drin gewesen. Der TSV hatte eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand gegeben. Und so zog Trainer Max Siebold mit zwiespältigen Gefühlen Bilanz: „Immerhin haben wir nach zwei Spielen schon den ersten Punkt geholt. Dass nicht mehr rausgesprungen ist, ist natürlich ärgerlich.“

In den ersten beiden Sätzen hatten die Hachinger Hasen den in dieser Saison vor einem personellen Umbruch stehenden Zweitligameister gut im Griff. Siebolds Team hielt das Tempo im Zuspiel hoch und konnte diesmal im Vergleich zur Vorwoche auch Druck über den eigenen Aufschlag ausüben.

So wurden die Außenangreiferinnen gut ins Spiel gebracht und überwanden mehrfach den gegnerischen Block. Viele Punktgewinnen sorgten für den souveränen Erfolg in den ersten beiden Sätzen. Doch ab dem dritten Satz ging den Gästen dann die Puste aus. Der Serienaufsteiger der vergangenen Jahre verlor vollkommen den Faden und bekam nun kräftigen Gegenwind von den Niederbayerinnen zu spüren. Weitaus mehr Aufschlagfehler sowie ein verringertes Spieltempo kosteten dem TSV in allen drei folgenden Sätzen dann einen größeren Ertrag. Während der Meister nun sein Spiel durchzog, kam auf der Gegenseite von den Hachingerinnen nur noch wenig Gegenwehr.

Nach dem erfolgreichen Punkgewinn beim amtierenden Meister blickte der Trainer des Tabellenzehnten bereits voraus, um sich dem Zweitliga-Niveau weiter anzunähern. „Wir müssen jetzt weiterarbeiten und im Training das Tempo noch konsequenter hochhalten“, sagte Siebold. ROBERT M. FRANK