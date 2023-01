Hachings Volleyballerinnen starten ins neue Jahr

Von: Robert M. Frank

Trainer Max Siebold und die Hachinger Volleyballerinnen sind heiß auf das das neue Sportjahr. © Robert Brouczek

Zum Auftakt geht’s ins 400 Kilometer entfernte Freisen

Unterhaching – Nach knapp vier Wochen Pause geht es für die Volleyballerinnen des TSV Unterhaching in der 2. Bundesliga Süd an diesem Samstag (18.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SSC Freisen gleich wieder in die Vollen. Auf die Mannschaft von TSV-Trainer Maximilian Siebold wartet nicht nur eine aktuelle Top-Mannschaft, sondern auch eine über 400 Kilometer lange Reise in das Örtchen im nördlichen Saarland. Nach Waldgirmes ist die Reise zum Aufsteiger in dieser Saison die längste Auswärtsfahrt für die Hachinger Hasen. Wenngleich die Hachingerinnen nach der Winterpause lediglich fünf Trainingseinheiten hinter sich haben, kann die Mannschaft die schwere Aufgabe mit Selbstbewusstsein angehen. Mit sechs Siegen aus zwölf Spielen liegt der Aufsteiger nach der Hälfte der Spielzeit über dem Soll. Der Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Abstiegsrang ist komfortabel. Grund für diesen Erfolg waren die guten Leistungen des TSV in seiner ersten Saison in der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga. „Im Idealfall haben wir uns vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz erhofft“, meint Siebold. „Den haben wir jetzt und wir wollen ihn auch verteidigen. Wir haben in vielen Spielen haben wir gezeigt, dass man gegen uns nicht mit Halbgas spielen sollte.“

Auch die Freisenerinnen wären gut beraten, Haching nicht zu unterschätzen. Bei einer zu unkonzentrierten Herangehensweise könnte dem Team aus dem Saarland ein ähnliches Ungemach wie in seinem Spiel gegen den Tabellenvorletzten Lohhof, das Freisen im vergangenen November sang- und klanglos mit 0:3 verloren hatte. Andererseits verbessern müsse man laut Siebold in der Rückrunde noch die eigene Fehlerquote sowie die taktische Fähigkeit, auch starke Gegner besser unter Druck setzen zu können. An Selbstbewusstsein fehlt es den TSV-Spielerinnen dank der guten Hinrunde und des daraus resultierenden Vorsprungs zu den Abstiegsplätzen jedenfalls nicht. „Wir können entspannter auf die Spiele schauen“, so Siebold.

Personell sieht es gut aus. Und das obwohl ittelblockerin Nadine Sandner aufgrund eines gebrochenen Fingers vorerst ausfällt. Haching kann nämlich eine Rückkehrerin aufbieten. Julia Waldinger ist von ihrem Auslandsjahr in New York wieder zurückgekehrt. Die zuletzt für den TSV im Vorjahr in der Regionalliga tätige Volleyballerin wird die Reise nach Freisen antreten. „Sie ist eine zusätzliche Verstärkung auf Außen. Das hilft uns sehr.“ rmf