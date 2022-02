Hamburger Profi feiert Turniersieg in der TennisBase

Von: Robert Gasser

Die Finalisten des ITF-Weltranglistenturniers in Oberhaching: Sieger Marvin Möller (r.) aus Hamburg und Sascha Gueymard Wayenburg aus Frankreich. © BTV

Marvin Möller schlägt in einem packenden Finale den Franzosen Sascha Gueymard Wayenburg in drei Sätzen

Oberhaching – Die Daikin Open unterstrichen auch in diesem Jahr wieder ihre Ruf als hervorragendes Pflaster für aufstrebende deutsche Nachwuchsspieler. Am Sonntag siegte der Hamburger Marvin Möller im Endspiel in der TennisBase Oberhaching und durfte sich als fünfter DTB-Spieler in die Siegerliste bei der 6. Auflage des mit 15 000 Dollar dotierten ITF-Weltranglistenturniers eintragen. Unter tosendem Applaus der Zuschauer schrie Marvin Möller seine ganze Freude über den Finalerfolg in Richtung Hallendecke. Nach seinem ersten Titel beim ITF Future-Turnier in Bad Salzdetfurth im Herbst 2017 musste der 23-jährige mehr als vier Jahre warten, um eine weitere Trophäe auf dieser Turnier-Ebene in die Höhe recken zu können.

Schon vor dem Finale durften die Zuschauer auf der gut gefüllten Zuschauertribüne auf Platz 1 eine spannende Auseinandersetzung erwarten. Sowohl Marvin Möller als auch sein Gegner Sascha Gueymard Wayenburg spielten sich ohne Satzverlust ins Endspiel. Der 18-jährige Franzose machte in der letzten Saison mit den Halbfinalteilnahmen bei den Junioren-Grand Slams in Wimbledon und New York auf sich aufmerksam und kletterte bis auf Platz 7 im ITF Juniors-Ranking. Zu Beginn des Matches erwischte Möller den besseren Start und sicherte sich mit zwei Breaks den ersten Durchgang. Im zweiten Satz schnappte sich Gueymard Wayenburg gleich zu Beginn das Aufschlagspiel seines Gegners und stellte trotz zwischenzeitlichem Ausgleich den Satzgleichstand her. Der Entscheidungs-Satz sollte sich dann zu einem echten Thriller entwickeln.

15 Punkte für die Weltrangliste

Im zweiten Spiel des 3. Satzes knickte Möller an der Grundlinie um und musste sich am Platz einen Tapeverband am linken Fuß anlegen lassen. Nach erfolgter Behandlung gewann die aktuelle Nr. 487 der Welt die nächsten drei Punkte zum Break und setzte sich schnell mit 3:0 ab. Beim Stand von 2:4 schlug das französische Top-Talent zurück und durchbrach zweimal das Service von Möller, um beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn aufzuschlagen. Der gehandicapte Möller raffte sich mit Abwehr eines Matchballs noch einmal auf und konnte der Begegnung mit drei Spielgewinnen in Folge eine finale Wendung geben. Nach 2:37 Stunden Spielzeit fixierte der Spieler vom Club an der Alster den 6:3, 4:6, 7:5-Erfolg gegen die Nr. 929 im ATP-Ranking. Neben den 1944 € Preisgeld wurde der Sieg auch mit 15 Punkten für die ATP Weltrangliste belohnt.

Möllers Kommentar zu Finale: „Am Anfang habe ich sehr druckvoll angefangen und ihn etwas aus seiner Komfortzone gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass er ziemlich viele Fehler gemacht hat. Im zweiten Satz habe ich dann etwas nachgelassen und das nutzt so ein starker Gegner natürlich aus. Im Finaldurchgang konnte ich trotz meiner Behandlung ein frühes Break holen und klar in Führung gehen. Dann wurde ich leider etwas nervös, was sogar zu einem Matchball gegen mich führte. Zum Glück konnte ich mich dann noch rausziehen und den Sieg einfahren.“

Gefragt nach der Bedeutung des Titels antwortete er: „Nachdem ich im letzten Jahr zwei Finals verloren habe, fühlt sich ein Titel zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison richtig gut an. Bei einem Turnier geht außer dem Sieger jeder Spieler mit einer Niederlage nach Hause, deshalb bin ich sehr stolz, dass ich in dieser Woche viele brenzlige Momente gut bewältigen konnte und somit ungeschlagen nach Hause fahren kann.“ mm