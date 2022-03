HT-Frauen haben die Playoffs weiter im Blick

Von: Umberto Savignano

Alles gegeben: Sarah Stephan (l.) vom HT München. © Robert Brouczek

Es war eine erwartete und deshalb zu verkraftende Heimniederlage: Mit 24:31 (13:15) unterlagen die Handballerinnen von HT München dem Bayernliga-Tabellenführer TSV Haunstetten II.

Taufkirchen/Unterhaching – Erstaunlich an diesem Duell war eher, wie gut die Spielgemeinschaft aus Taufkirchen und Unterhaching in der ersten Halbzeit mithielt. Denn die Reserve des Augsburger Drittligisten ist der Konkurrenz haushoch überlegen, wie 22:0 Punkte und eine Tordifferenz von plus 90 belegen.

Doch weder davon noch von ihren eigenen personellen Problemen ließen sich die Handballerinnen aus dem Hachinger Tal zunächst beeindrucken. Obwohl mit Sarah Stephan und Sophie Geray zwei Leistungsträgerinnen fehlten, die beim letzten Auftritt davor, dem 36:25 gegen Günzburg, zusammen 22 Tore erzielt hatten, begeisterte die Mannschaft ihren Trainer: „Die Mädels können stolz auf ihre Leistung sein, wir haben gut losgelegt sind am Anfang in Führung gegangen“, freute sich Oliver Götsch über den 5:2-Zwischenstand (7.).

Bis zum 9:8 lag sein Team vorne (16.), bis zum 13:15-Pausenstand blieb es eng. Danach setzten sich die Gäste aber kontinuierlich ab. Das Fehlen einiger Stützen habe sich dann doch ausgewirkt, so Götsch: „Wir hätten in Vollbesetzung sicher besser mithalten können, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da ging uns schon die Puste aus, weil die Tiefe im Kader gefehlt hat. Haunstetten hatte zwölf Spielerinnen mit weitgehend gleicher Qualität dabei. Das ist schon eine gute Mannschaft, die zurecht Tabellenführer ist.“

Diese Niederlage konnten die HT-Spielerinnen also gut verkraften. Eine andere erlitten sie unlängst am Grünen Tisch. Das Gastspiel beim Tabellenzweiten TSV EBE Forst United hatten sie abgeblasen, weil nach einem Coronaausbruch einige Spielerinnen zwar genesen waren, laut Götsch allerdings „noch nicht in der Lage zu spielen.“ Der Verband ließ aber nur die unmittelbaren Infektionen als Absagegrund zu und Ebersberg sah aus Termingründen keine Möglichkeit einer Verlegung. „Also haben wir es gelassen. Wir hätten an dem Wochenende in Ebersberg sicher nicht gewonnen“, so Götsch, der aber auch sagt: „Man hätte noch genug Zeit gehabt, einen Termin zu finden, wenn man gewollt hätte.“

Obwohl sein Team mit 9:11 Punkten nun auf Rang fünf steht, sieht der HT-Trainer gute Perspektiven für das Erreichen des vierten Platzes und damit der Play Offs. Haunstetten und Ebersberg sind zwar enteilt, doch Götsch hofft, dass Günzburg, derzeit mit 14:10 Zählern Dritter, seine beiden ausstehenden Partien gegen Ismaning und Haunstetten verliert. „Dann wären wir mit drei Siegen aus unseren letzten vier Spielen unter den Top vier.“

Am kommenden Wochenende sind die HT-Frauen aber erst einmal spielfrei, wofür Götsch ganz dankbar ist: „Wir kommen personell ziemlich auf dem Zahnfleisch daher. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir zum letzten Mal im Training sechs gegen sechs gespielt haben. Die Pause kommt uns deshalb ganz recht.“

HT München: Gaigl/Nizzardo; Sebold (3), Christoforis, Lachner (3), A. Geray (2), Meyer (5), Demmel (4/1), Buchberger (1), Klenk (6/4), Matheis, Gmeiner