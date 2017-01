TSV Ismaning will das Beste draus machen

Handball – Bayernliga

Ismaning – 36 Tage nach ihrem jüngsten Auftritt in der Handball-Bayernliga wollen die Frauen des TSV Ismaning den nächsten Schritt tun – und dem Erfolg beim TSV Haunstetten II einen weiteren Sieg folgen lassen. Am Sonntag (14.30 Uhr, Luitpoldhalle) gastieren die Isis bei der einen Punkt besser dastehenden HSG Freising/ Neufahrn.

Der Aufsteiger war nach einem tollen Saisonstart (4:0 Punkte) in eine Negativspirale geraten, doch die Mannschaft von Trainer Peter Mesiarik befreite sich im Dezember mit zwei Siegen gegen Haunstetten II (32:26) und in Erlangen (25:24) aus dem ärgsten Schlamassel. Die HSG empfängt nun als Tabellenachter (8:12 Punkte) den TSV Ismaning (7:13 Zähler), der seinerseits in den letzten beiden Partien der Rückrunde – eben in Freising und dann daheim gegen den bis dato punktgleichen 1.FCN Handball – wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erobern will.

Die Weihnachtspause wollten die Ismaningerinnen zum einen nutzen, um mal runterzukommen, zum anderen, um sich für die Restsaison zu wappnen. „Wir hatten leider keine optimale Vorbereitung“, stellte TSV-Coach Matthias Schwer am Donnerstagabend fest. Immerhin hatte er da ein paar Leute mehr im Training als zwei Tage zuvor, als sich gerade mal sechs Akteurinnen in der Halle verloren. Schwer: „Es waren und sind sehr, sehr viele Spielerinnen krank – und ich werde erst am Samstagnachmittag wissen, wie der Kader für Freising tatsächlich aussieht. Aber wir werden das Beste aus der Situation machen.“

Gegner Freising kennt er noch bestens aus seiner Zeit als Trainer der Ismaninger Landesliga-Frauen: „Das wird ein harter Kampf, das ist eine robuste Mannschaft, die einen Siegeswillen hat, der nicht totzukriegen ist.“ Individuell seien die HSG-Frauen durchaus „berechenbar“ und doch warte eine schwierige Aufgabe. „Und jeder Sieg ist jetzt wichtig für uns, kann die für den finalen Kampf entscheidenden Punkte bedeuten.“

Es ist für die „jungen Wilden“ vom Drittletzten TSV Ismaning an der Zeit, die eigene Bilanz aufzupolieren: Nach Nürnberg (214) und Haunstetten II (224) hat das Team mit 238 Treffern den drittschwächsten Angriff, defensiv (269 Gegentore) stehen nur die Konkurrenten Dachau (289), Dietmannsried /Altusried (287) und Haunstetten II (277) schlechter da. Guido Verstegen