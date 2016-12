Bei KSC-Handballern ist wieder richtig Schwung drin

Handball

Kirchheim – Zweieinhalb Jahre nach der Scheidung vom SV Anzing haben sich die Handballer des Kirchheimer SC wieder gefestigt. Zwar sei man noch keine sportliche Größe, sagt die Abteilungsleiterin, „aber eine sportliche Heimat“.

Mehr als alles andere sind es die kleinen Dinge, die Irmgard Heck zeigen, dass ihre Abteilung beim Kirchheimer SC auf dem richtigen Weg ist. Etwa die Sache mit dem Kühlschrank. Den brauchen die Handballer für ihre Heimspieltage in der Halle, und als es letztens darum ging, wie man das Mordsdrum dorthin verfrachtet, habe ein einziger Anruf genügt, erzählt Irmgard Heck. „Ich habe kurz mit dem Trainer der Ersten Mannschaft telefoniert, und schon standen vier Kerle da und haben ihn rübergetragen.“

Die 65-Jährige nickt anerkennend in Richtung Spielfeld, wo sich der angesprochene Spielertrainer Florian Rathgeber und seine Kollegen auf das letzte Punktspiel des Jahres vorbereiten. Gegner ist der TSV Schliersee, Bezirksklasse Staffel 3, die niedrigste Liga. Auf der Tribüne sitzen kaum ein Dutzend Zuschauer. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es vor drei Jahren noch zehnmal so viele waren, die hier Landesliga-Handball bestaunten, dann wirken Irmgard Hecks Sätze erst mal deplatziert. Aber der Reihe nach.

Im Jahr 2007 beschlossen die Männer des KSC, in eine Spielgemeinschaft mit dem SV Anzing einzutreten; zwei Jahre später wurden auch die männlichen Jugendsparten der Klubs zusammengelegt. „Wir hatten damals eine gute Mannschaft, aber etwas Personalschwund“, erinnert sich Irmgard Heck. Für die neu gegründete HSG Kirchheim/Anzing ging’s hoch in die Landesliga, wieder runter und 2012 erneut hoch, ehe zwei Jahre später der größte Erfolg der Vereinshistorie folgte: der Aufstieg in die Bayernliga. Doch zeitgleich mit dem Sprung in die vierthöchste Spielklasse reichte der Kirchheimer SC die Scheidung ein. Der Grund: Die Partnerschaft mit den immer ambitionierter (und immer finanzstärker) werdenden Anzingern war mit den Jahren ungleich geworden. „Es gab eine Vereinbarung, dass wir fünfzig Prozent der Kosten übernehmen“, sagt Irmgard Heck. „Das ging irgendwann nicht mehr.“

Nach der Trennung stand der KSC vor der schwierigen Aufgabe, die männliche Jugend und den Männer-Bereich komplett neu aufzubauen. „Doch das ist erstaunlich schnell gegangen“, sagt die Abteilungsleiterin, die vor allem die Jugendleitung um Katharina Fries, Nicolas Dauer, Niklas Stegmiller und Dominik Zuck hervorhebt. Und Benedikt Ferstl, damals neuer Abteilungsleiter. Er lotste etliche Spieler nach Kirchheim, dazu kamen einige Rückkehrer – und schon in der Saison 2014/15 nahm wieder ein Männer-Team des KSC am Spielbetrieb teil. Überdies hat der Klub inzwischen Buben-Mannschaften in allen Altersklassen außer der A-Jugend; die Mitgliederzahl liegt bei gut 150, davon entfällt rund die Hälfte auf den Nachwuchs. „Da ist wieder richtig Schwung drin“, freut sich Irmgard Heck. „Und es gibt Leute, die sich engagieren.“

Fehlt nur noch der sportliche Erfolg – zumindest bei den Männern. Denn eigentlich habe man heuer ja um den Aufstieg spielen wollen, sagt Trainer Florian Rathgeber. „Doch dann hatten wir große Verletzungsprobleme.“ Auch beim 22:26 gegen Schliersee gibt’s nichts zu holen für das Team, dass nun fernab der Spitze auf Tabellenrang acht überwintert. Besser läuft es derweil bei den Frauen: Deren Bezirksklassen-Mannschaft ist aktuell Tabellenzweiter und damit auf Aufstiegskurs.

Wobei das Team – so wie die Männer – immer noch einige Ligen von jenen Regionen entfernt ist, in denen der Kirchheimer SC einst spielte. Doch diesen Einwand wischt Irmgard Heck mit einem Satz beiseite: „Eine sportliche Größe sind wir zwar vielleicht noch nicht – aber dafür eine sportliche Heimat.“