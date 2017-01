Ismaning erarbeitet sich knappen Sieg hart

Handball – Landesliga Süd

Vorige Saison sind Yannick Teschner und Manuel Riemschneider noch Seite an Seite aufgelaufen: Im A-Jugend-Bundesliga-Team des TSV Ismaning gehörten die zwei Rückraumakteure zu den prägenden Figuren. Und so hätte Thomas Eck, Trainer der Landesliga-Männer in Ismaning, beide gerne zur neuen Saison übernommen.

Ismaning – Doch so wie Teschner den Isis die Treue hielt, blieb auch Riemschneider bei seinem Heimatklub, der in diesem Fall jedoch Eichenauer SV heißt.

Nun haben sich die beiden Ex-Kollegen im Duell ihrer Vereine wieder getroffen, und unterschiedlicher hätte es für sie kaum laufen können. Auf der einen Seite zeigt Yannick Teschner einen seiner stärksten Auftritte im Isis-Dress und hat nicht nur wegen seiner fünf Tore großen Anteil am 25:24-Heimerfolg. Auf der anderen Seite hat Manuel Riemschneider – „der zentrale Spieler in Eichenau“, so Eck – seine Probleme mit der aggressiven Ismaninger Deckung. Und zu allem Überfluss verletzt sich der Spielmacher kurz vor Schluss und muss ausgewechselt werden.

Zuvor haben Riemschneider und Co. den favorisierten Isis einen packenden Kampf geliefert. „Wir wussten, dass wir uns diesen Sieg hart erarbeiten müssen“, sagt Eck. „Eichenau hat eine sehr unorthodoxe Spielweise. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir etwas gebraucht, um uns darauf einzustellen.“ So liegen die Ismaninger schnell mit 1:3 zurück, und auch in der Folge holpert es vor allem im Angriff. „Wir hatten wieder Probleme mit der Chancenauswertung“, moniert der Coach, dessen Team beim Stand von 9:12 in die Pause geht. „Das war schon in den letzten Partien unsere große Schwäche.“

Im zweiten Durchgang erwischt der TSV dann den besseren Start – auch dank Yannick Teschner. „Er war der erste, der sich mit Aufwand in die Zweikämpfe reingehauen hat“, lobt Eck. „Er hat eine richtig gute zweite Hälfte gespielt.“ Eine Viertelstunde vor Schluss trifft der Youngster zum 18:17 und bringt die Gastgeber erstmals nach dem 1:0 wieder in Führung. Nun haben die Isis ihre beste Phase und ziehen durch vier Treffer in Serie auf 23:19 davon. Damit scheint die Partie gelaufen – doch weit gefehlt. Denn Eichenau bäumt sich noch mal auf, kommt heran und trifft 15 Sekunden vor Schluss zum 24:25. „Wir hätten davor schon den Sack zumachen müssen“, kritisiert Eck, dessen TSV sich ganz am Ende jedoch keine Blöße mehr gibt und die Kugel bis zur Schlusssirene in seinen Reihen hält.

Durch den Sieg bleibt Ismaning in der Tabelle in Lauerstellung hinter dem Primus aus Ottobeuren. Doch fast noch wichtiger ist an diesem Tag die Rückkehr eines alten Bekannten: Gegen Eichenau feiert Fabian Stoiber sein Saisondebüt für die Isis. Der Linkshänder war bis 2014 einer der Leistungsträger in Ismaning, wechselte dann aber zu seinem Heimatklub nach Altenerding. Nun ist er zurückgekehrt – zu seinem Ex-Verein und zu seinem Bruder Tobias Stoiber, der ebenfalls dort spielt. „Ich freue mich total, dass Fabian wieder da ist“, betont Trainer Thomas Eck. „Er hat Lust, noch mal anzugreifen. Und wir werden an ihm noch viel Freude haben.“

TSV Ismaning – Eichenauer SV 25:24 (9:12)

Ismaning: Murgg, Imhof – Teschner (5), Lauer (5), Langer (4/1), Neubauer (3), T. Stoiber (2), Schmalz (2), Prottung (2), Geserer (2/2), Pohl, Donaubauer, F. Stoiber, Dietrich.