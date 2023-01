29:29 beim ersten Spiel ohne Schwenzfeger

Von: Umberto Savignano

Handball-Bezirksoberliga: TSV Sauerlach beweist in Laim gute Moral.

Sauerlach – Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Ingo Schwenzfeger (wir berichteten) mussten sich die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Sauerlach beim SV München Laim trotz guter Moral mit einem 29:29 (11:13) begnügen.

Bis zur Pause lagen die Sauerlacher durchgehend hinten, am deutlichsten beim 5:9 (20.). „Gegen die 5-1-Deckung von Laim haben wir uns schwer getan“, räumte Jörg Hetzel ein. Der Coach, der das Team bislang zusammen mit Schwenzfeger betreut hatte, und bis Saisonende allein weitermacht, beklagte „insgesamt sieben Ausfälle, Spieler, die uns teilweise gerade gegen diese offene Deckung gefehlt haben.“

Doch der TSV steigerte sich. „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut in der Abwehr gespielt. Es ist hin und her gegangen, die letzte Viertelstunde waren wir die bessere Mannschaft“, so Hetzel. In der 37. Minute ging seine Truppe erstmals mit 17:16 in Führung, nach dem erneuten 19:21-Rückstand (45.) brachte ein Fünf-Tore-Lauf sogar einen 24:21-Vorsprung (49.). Der Drei-Tore-Abstand hielt bis zum 29:26 in der 58. Minute, schmolz aber wieder. Fünf Sekunden vor dem Abpfiff kassierte der TSV durch einen Strafwurf den Ausgleich. „Der Siebenmeter war berechtigt“, hatte Hetzel nichts an der Entscheidung auszusetzen. Für den entgangenen Sieg machte er vielmehr „individuelle Fehler“ verantwortlich. „Kurz vor Schluss ist das natürlich besonders ärgerlich.“

Am kommenden Samstag (18 Uhr) empfangen die Sauerlacher HT München III zum Landkreis-Duell. „Ein Derby ist nie einfach“, so Hetzel, der erneut auf einige Akteure verzichten muss. Gegen die Truppe aus dem Hachinger Tal sei die Situation noch einmal speziell: „Man weiß nicht: Spielen Junge von der zweiten Mannschaft oder gestandene ehemalige Spieler aus der ersten?“

Hetzels Devise: „Man muss kämpfen bis zum Schluss.“ Das gelte auch für die Restspielzeit. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter FC Bayern ist weit enteilt, der Rückstand auf Platz zwei beträgt aber nur zwei Punkte. „Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen“, verspricht Hetzel. Danach wird auch er die TSV-Bank räumen: „Für die neue Saison suchen wir einen neuen Trainer.“

TSV Sauerlach: Sondermaier; Jeremias (4), Kautzmann, Ratzka (5), Schieck (6), Falkenhahn, X. Hetzel, Atzinger (6/3), S. Ametsbichler (4), Merz, Theodosiadis (2), Jaschinski (2)