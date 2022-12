Unterhachings Volleyballerinnen peilen den ersten Dreier an

Von: Robert M. Frank

Teilen

Hachings Trainer Max Siebold hält die Hachinger Hasen reif für den ersten Dreier in der 2. Liga. © bro

2. Volleyball-Bundesliga: Hachings Damen zu Gast beim Tabellenletzten.

Unterhaching – Der TSV Unterhaching bekommt am zehnten Spieltag der 2. Bundesliga Süd eine gute Gelegenheit, sich wieder von der herben 0:3-Pleite in der Vorwoche gegen Altdorf zu rehabilitieren. Die Mannschaft von TSV-Trainer Maximilian Siebold tritt an diesem Sonntag (16 Uhr) beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht TV Waldgirmes an. Für die Hachinger Hasen sprangen bisher pro Partie maximal zwei Punkte heraus, und zwar bei ihren drei 3:2-Erfolgen. Laut Siebold ist nun die Zeit reif für einen maximalen Ertrag. „Wir wollen in Waldgirmes unsere ersten drei Punkte holen“, sagt der Trainer des Aufsteigers.

Waldgirmes ist in dieser Saison noch ohne Punkt und Sieg und hat erst einen Satz gewonnen, nämlich gegen Aufsteiger Karlsruhe-Beiertheim. Vor der Saison hatte der TV einen großen personellen Aderlass zu verkraften gehabt. Die Hälfte der Mannschaft verließ den Tabellenvorletzten der Vorsaison. Ein triftiger Grund dafür war der sportliche Abstieg in die 3. Liga. Erst nach Saisonschluss hatte Waldgirmes dann erst sehr spät am grünen Tisch doch noch die Lizenz für die 2. Bundesliga als Nachrücker erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich allerdings bereits die eine oder andere Spielerin verabschiedet. Darunter befanden sich Zuspielerin Lea Beerboom und Diagonalspielerin Leonie Amann, die es zum benachbarten Ligakonkurrenten Bad Soden zog. Diese Lücke konnte Waldgirmes nur vereinzelt schließen, unter anderem mit dem bundesligaerfahrenen Neuzugang Janna Schweigmann und der reaktivierten ungarischen Außenangreiferin Greta Schindele. Aufgrund der unorthodoxen Spielweise vermag Siebold den Gegner nicht so recht einzuordnen. „Man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen“, befindet der TSV-Trainer. Die in der Vorwoche grippebedingt fehlende Libera Marina Frank ist beim Auswärtsspiel in Hessen wieder mit von der Partie. Mitspielerin Hanna Jacobi steht indes aus privaten Gründen für die laufende Saison nicht mehr zur Verfügung. rmf