Ein echtes Vorbild

Von: Harald Hettich

Nicht unterzukriegen: Heinz Hagen hat sich um den heimischen Behinderten- und Versehrtensport immense Verdienste erworben. Jetzt wurde der 78-Jährige mit der Bayerischen Staatsmedaille ausgezeichnet.

Innenminister Joachim Herrmann ehrt Heinz Hagen für dessen Verdienste um den Behindertensport.

Neubiberg – Heinz Hagen aus Neubiberg setzt sich seit Jahrzehnten für den Behindertensport ein. Für all seine Verdiente um den Behindertensport hat er nun die Bayerische Staatsmedaille erhalten. Bei der Ehrung in Regensburg durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann konnte Hagen selbst nicht anwesend sein. Eine Schulter-OP hinderte den langjährigen Vorsitzenden des Behinderten- und Versehrten-Sportverein Neubiberg-Ottobrunn an der aktiven Teilnahme. „Dennoch ist das Ganze natürlich eine große Ehre“, sagt Hagen.

Malaisen besonderer Art begleiten Heinz Hagen schon lange – sie werfen ihn freilich nicht aus der Bahn. Der 23. Dezember 1977 markierte einen zunächst tragisch anmutenden Wendepunkt im Leben des IT-Spezialisten. Bei einem schweren, unverschuldeten Unfall auf der Weihnachtsreise in seine alte Heimat Drossingen verlor Hagen sein linkes Bein. „Stück um Stück wurde es amputiert“, bemerkt er heute trocken. „Wenigstens ist meiner Frau auf dem Beifahrersitz nichts passiert“, scheint Hagen bei diesem Gedanken noch heute merklich durchzuatmen. „Mein Leben war zunächst auf den Kopf gestellt.“ Er habe in den Monaten danach Leidensgenossen in Reha in Murbau und bei seinen vielen Arztbesuchen kennengelernt. „Einer hat sich später auf einer einsamen Berghütte fast systematisch tot gesoffen.“ Hagen wollte sich nicht ergeben, sich vielmehr dem Schicksal entschlossen stellen. „Ich habe einige Leute mit ähnlichen Verletzungen gesehen, die sehr viel Übergewicht aufgrund von Bewegungsmangel mit sich schleppten.“ Auch zu diesem Kreis wollte der langjährige IT-Mitarbeiter der Bundeswehr-Universität in Neubiberg nicht gehören. „Für mich war klares Umdenken angesagt“, schmunzelt der Baden-Württemberger. „Vor meinem tiefen Einschnitt habe ich keinen Sport betrieben – das sollte sich ändern.“

Hagen trat 1978 nicht nur der wenige Jahre zuvor gegründeten Versehrtensportgruppe Neubiberg bei und begeisterte sich fortan für regelmäßige Einheiten beim Schwimmen und beim Sitzball. Er ließ sich in den Jahren auch umfangreich als Übungsleiter ausbilden und avancierte zum Sportwart der auf dem alten Fliegerhorst-Gelände aktiven Versehrtensportler.

Hagen optimierte sein Leben. Die ohne Aufzug nicht mehr zeitgemäße Perlacher Wohnung im dritten Stock tauschten die Hagens gegen ein schmuckes Eigenheim in Neubiberg. „Ich habe hier sehr viel selbst gemacht“, erzählt der 78-Jährige mit leuchtenden Augen. 1996 wurde Hagen Vorsitzender des jetzt offiziell als Behinderten- und Versehrten-Sportverein Neubiberg-Ottobrunn – später folgten Vorstandsposten auch im Bezirks- und Landesverband.

Während in der Anfangszeit vor allem Kriegsversehrte zu den Mitgliedern zählten, wurde das Spektrum der Teilnehmer besonders unter dem neuen Vorsitzenden immer breiter. Neben den Versehrten kamen Behinderte unterschiedlichster Altersstufen und geistig behinderte Kinder dazu. „Aus 70 wurden 250 Mitglieder noch vor Corona“, erzählt er. Die Pandemie habe die Mitgliederzahlen ausgedünnt. „Langsam erholt sich das Ganze aber wieder“, erzählte der frisch Geehrte. „Plötzlich stand vor kurzem ein älteres Paar vor meiner Tür und sagten sie wollten Reha-Sport betreiben“, berichtet Hagen. „Angesichts meines fehlenden Beins und meiner verpackten, frisch operierten Schulter wussten sie, dass sie hier richtig waren“, sagt Hagen und lacht. Und im Ernst: „Mit der passenden Überweisung vom Facharzt können die Leute loslegen in unseren allesamt von gut ausgebildeten Honorarkräften geleiteten Gruppen.“

Aktuell plagt Hagen aber auchWehmut. „Wir feiern heuer unser 50-jähriges Vereinsbestehen, sind aber demnächst gar keiner mehr“, bekennt er sinnierend. Denn nur die Umwandlung des e.V. in eine GmbH rettet überhaupt den Bestand der so wichtigen Einrichtung. „Besonders die langjährigen Mitglieder schmerzt es, dass sie jetzt eigentlich nur noch Kunden sind.“ Während man früher als Verein bei Weihnachtsmärkten und Straßenfesten dabei war, bisweilen nach den Einheiten gemütlich zusammensaß und sich austauschte, kämen die Leute heute nur noch vornehmlich zu den Übungseinheiten. Die Bindung fehle. „Und auch die Bereitschaft zum Ehrenamt schrumpft“, merkt der Neubiberger an. Als der Vorstand von sechs auf zwei Mitglieder geschrumpft war, sei die Umstrukturierung unvermeidlich geworden.

Hagen selbst will und muss nach eigener Aussage kürzertreten, will den Verbund aber funktionierend übergeben. Wieder so eine Hürde, die Heinz Hagen zu überwinden hat. Er, der täglich im eigenen Pool schwimmt und bis kurz vor seiner OP täglich intensive Kraftsporteinheiten bewältigte, will noch einmal auf allen Feldern anpacken, um die Zukunft für seine Sportler zu sichern. „Danach wird es Zeit für den Schlussstrich“, betont er. Sport machen will er nach seiner Rekonvaleszenz wieder regelmäßig. „Heinz Hagen wird dank seiner besonnenen Art und seiner Hilfsbereitschaft hoch geschätzt und gilt als leuchtendes Beispiel des Ehrenamtes im Sport“ rief ihm der Innenminister in seiner Laudatio aus der Ferne zu. „Nie aufgeben“, ergänzt Hagen als sein Credo. Aus der Bahn werfen lässt sich so einer wohl auch künftig nicht.

