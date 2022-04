Herbe Enttäuschung für HT-Handballer

Von: Umberto Savignano

Das Team von Trainer Schibschid verpasst durch zwei Niederlage die Playoff-Teilnahme.

Unterhaching/Taufkirchen – Zwei Siege gegen die direkten Konkurrenten hatten sich die Handballer von HT München zum Abschluss der Bayernliga-Vorrunde vorgenommen. Das hätte die sichere Playoff-Teilnahme bedeutet. Doch stattdessen setzte es mit dem 24:29 (13:14) zuhause gegen die TG Landshut und dem 19:25 (9:15) bei der SG Regensburg zwei klare Niederlagen. Das Team von Thomas Schibschid hat somit die Aufstiegsrunde verpasst, selbst wenn die Konkurrenten, die noch Partien ausstehen haben, patzen würden. „Es ist schon enttäuschend. Wir haben unser Ziel verfehlt“, zeigte sich der Trainer frustriert.

Dabei wollte er seiner Mannschaft den Willen nicht absprechen: „Gegen Landshut haben Einsatz und Motivation gestimmt. Vielleicht war es sogar etwas zu viel. Wir wollten besondere Sachen machen, in der Abwehr hat manchmal die Disziplin gefehlt, es sind immer welche ausgebrochen, das hat aber nichts gebracht. Wir haben uns dadurch das Leben selbst schwer gemacht“, sah Schibschid in der ersten Partie einen gewissen Übereifer. Gegen Ende der ersten Halbzeit ging seine Mannschaft trotzdem einige Male knapp in Führung, letztmalig mit 13:12 (28.). Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche zweite Hälfte erfüllten sich allerdings nicht: „Wir dachten, ab der 40. Minute haben wir mehr Körner und machen es über die Kondition“, so Schibschid. „Aber Landshut hatte ein paar alte Spieler reaktiviert, die das mit ihrer Bayernligaerfahrung runtergespielt haben. Wir haben dagegen etliche freie Würfe, auch bei Gegenstößen vergeben. Und irgendwann ging es dahin.“

Zeit für große Manöverkritik blieb nicht, schließlich wartete tags darauf Regensburg. „Die Einstellung hat gestimmt, deshalb haben wir das schnell abgehakt. Draufhauen bringt ja nichts. Wir wollten uns in Regensburg auf die einfachen Dinge besinnen“, schilderte Schibschid die Marschroute. Doch mit der 10:4-Führung (15.) stellten die Oberpfälzer früh die Weichen.

„Wir haben uns dann auch von einer ruppigen Art und Schauspielereien beeindrucken lassen. Und wir haben wieder viele Chancen vergeben“, so Schibschid. Unterm Strich hätten Regensburg und Landshut, als es darauf ankam, mehr Bayernligareife gezeigt, räumte der Coach ein: „Wir haben es nicht in die Playoffs geschafft, obwohl es zwischenzeitlich eigentlich gut aussah und wir auch gute Tendenzen hatten. Gegen die unteren Mannschaften haben wir unsere Aufgaben meistens erledigt. Aber wir hätten gegen die vorderen Teams ein oder zwei Spiele mehr gewinnen müssen.“

Abstiegsrunde beginnt Ende des Monats

Die Abstiegsrunde, die ab Ende April steigt, will Schibschid nicht auf die leichte Schulter nehmen, obwohl seine Mannschaft die Punkte aus den insgesamt sehr ertragreichen Spielen gegen die hinteren Konkurrenten der Süd-Staffel mitnimmt: „Qualitativ sind wir grundsätzlich gut genug. Aber nachdem wir unser Ziel nicht erreicht haben, müssen wir daraus lernen und verstehen, dass uns auch da unten nichts geschenkt wird. In den Spielen, wo es zählte, hatte unsere junge Truppe, außer beim Unentschieden gegen Spitzenreiter Anzing, immer weiche Knie.“

Deshalb gelte es weiterhin vollen Einsatz zu zeigen, denn: „Ein bisschen mitspielen wird nicht reichen.“

HT München gegen die TG Landshut: Schwarz/Bilic; Neumann, Behm (6), Steuck (1), J. Benecke (1), Epp (3), Meyer (4/1), Gräsl (1), Lang, Heinle (5/3), Winter (2), Zeiler (1), Baumgartner HT München gegen die SG Regensburg: Kunstwadl/Bilic; Neumann, Behm (1), Junior, Steuck (2), Benecke (5), Epp (1), Meyer (2), Gräsl (3), Lang (3), Heinle (2/2), Winter, Baumgartner