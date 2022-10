Herber Dämpfer für schwache Hachinger Löwen

Von: Umberto Savignano

Unterhaching – So wird es nichts mit mehr Bundesliga-Siegen als in der vergangenen Saison: Das 0:3 (14:25, 12:25, 18:25) bei den Helios Grizzlys Giesen war ein herber Dämpfer für die Volleyballer vom TSV Haching München. Ausgerechnet das einzige Team, gegen das sie in der Spielzeit 2021/22 gewinnen konnten, zeigte ihnen überdeutlich die Grenzen auf.

„Das war kein guter Tag für uns“, sagte TSV-Coach Bogdan Tanase.

Ganz zu Beginn schienen die Hachinger noch vom Selbstbewusstsein zu zehren, das sie sich durch den couragierten Auftritt zum Saisonstart gegen Titelverteidiger Berlin geholt hatten - trotz der 0:3-Niederlage. Diagonalangreifer Philipp Schumann machte mit ein paar gepfefferten Aufschlägen Druck und schon lag der TSV 4:0 vorn. Giesen stolperte in die Partie, rappelte sich allerdings schnell auf, glich aus und lag zur ersten Auszeit mit 8:7 vorne. Beim folgenden Ballwechsel mussten die Gastgeber dann einen bitteren Verlust hinnehmen: Jakob Günthör knickte um und wurde vom Feld gebracht. Doch das Malheur ihres Mittelblockers schien ein Weckruf für die Giesener zu sein, allen voran für Jori Mantha. Der kanadische Außenangreifer, der vor der Saison aus Herrsching zu den Norddeutschen gewechselt war, haute den Hachingern seine gewaltigen Sprungaufschläge um die Ohren, dass ihnen Hören und Sehen verging. Von 8:8 zogen die Grizzlys so auf 17:8 weg. Am Ende hieß es nach dem zweiten Satzball 25:14.

Dem bitteren ersten Durchgang folgte ein noch schlimmerer zweiter. Bis zum 5:5 konnten die Löwen mithalten, dann mussten sie die Grizzlys wieder davonziehen lassen. Beim 13:7 für Giesen wechselte Tanase seinen Hauptangreifer: Schumann, der nach seinem Anfangselan stark abgebaut hatte, musste dem 19-jährigen Juro Petrusic weichen. Kurz darauf kam Außenangreifer Jere Heiskanen für Quentin Zeller. Auf der Zuspieler-Position hätte Tanase vermutlich auch gerne getauscht, doch es fehlte ihm die Alternative für den 19 Jahre jungen Marcell Mikuláss Koch: Die Hoffnungen auf ein Comeback von Eric Paduretu nach seiner Bauchmuskelzerrung hatten sich während der Woche zerschlagen, der 23-Jährige hatte die 600-Kilometer-Reise erst gar nicht mitgemacht. Viel bewirkten die Wechsel erst einmal nicht. Wieder brachte der zweite Satzball die Entscheidung, und diesmal hieß es sogar 25:12.

Die Hachinger dürften froh gewesen sein, dass nun eine Zehn-Minuten-Pause folgte. Tatsächlich kamen sie, weiter mit Petrusic und Heiskanen, verbessert aufs Feld zurück, hielten den dritten Satz bis zum 8:8 offen. TSV-Mittelblocker Sebastian Rösler zeigte sich auch beim 13:16-Rückstand in der zweiten technischen Auszeit noch kämpferisch, feuerte seine Teamkollegen auf Englisch an: „Wir sind da, sie nicht!“ Doch präsenter als der Gegner waren die Löwen an diesem Abend zu keiner Zeit. Immerhin entgingen sie im dritten Satz einer weiteren Blamage, wehrten drei Matchbälle ab, ehe Giesens Linus Engelmann das 25:18 fixierte. „Es hat mich gefreut, den Kampfgeist zu sehen, aber wir haben zu viele Fehler gemacht“, bilanzierte Tanase. UMBERTO SAVIGNANO

TSV Haching München: Rupprecht, Rösler, Schumann, Zeller, Gehringer, Mikuláss Koch, Chefai (L); Gumenjuk, Petrusic, Heiskanen, Krenkel (L)