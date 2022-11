TSV Herrsching macht mit TSV Haching München kurzen Prozess

Von: Umberto Savignano

Jubelnde Herrschinger haben in der Unterhachinger Sportarena leichtes Spiel. © brouczek

Volleyball-Bundesliga: Löwen nutzen beim klaren 0:3 vor 1000 Zuschauern ihre Chancen nicht.

Unterhaching – Es war alles gerichtet für ein heißes Oberbayern-Derby: Rund 1000, teils mit Freikarten ausgestattete Fans sorgten für eine prickelnde Atmosphäre, Gastgeber TSV Haching München fühlte sich durch das 3:0 beim VCO Berlin zum frisch gestärkten Herausforderer berufen und die ambitionierten WWK Volleys Herrsching durften sich auf dem Weg zu einer guten Ausgangsposition für die Play Offs keinen Ausrutscher erlauben. Doch statt einen hochspannenden Bundesliga-Krimi mit Überlänge zuzulassen, machten die favorisierten Volleyballer vom Ammersee mit den Löwen kurzen Prozess: Nach 73 Minuten hieß es 0:3 (18:25, 21:25, 14:25).

„Es war eine supertolle Stimmung, vielen Dank ans Publikum und Entschuldigung, dass wir nicht gewonnen haben“, zeigte sich Hachings Trainer Bogdan Tanase enttäuscht, und der Frust war auch seinen Spielern anzumerken. „Wir schaffen es nicht, die Chancen zu Ende zu spielen. Fünf oder sechs Mal haben wir nach Overpass (wenn der Gegner beim ersten oder zweiten Kontakt unabsichtlich übers Netz spielt - d. Red.) die Möglichkeit und kriegen den Ball nicht tot. Das geht in der Bundesliga einfach nicht“, übte Mittelblocker Sebastian Rösler deutliche Selbstkritik.

Dabei mussten sich die Hausherren über ihre verpassten Gelegenheiten vor allem im zweiten Satz besonders ärgern. Im ersten waren die Herrschinger, auch aufgrund der sehr soliden Annahmeleistung der Ex-Hachinger Jonas Sagstetter und Leonard Graven zu überlegen. Der Durchgang ging mit 18:25 klar an die Gäste.

Danach fanden die Löwen endlich ins Spiel, Kapitän Philipp Schumann glich zum 10:10 aus. Haching zeigte jetzt einige schöne Angriffe und blieb bis zum 16:16 auf Augenhöhe, konnte aber, auch aus den Gründen, die Rösler später beklagte, nie in Führung gehen. Und am Schluss war der Spielabschnitt ganz schnell verloren: Beim dünnen 20:19-Vorsprung seines Teams nahm Herrsching-Coach Thomas Ranner seine erste Auszeit. Und die wirkte: Die Gäste machten vier Punkte am Stück und verwandelten den dritten Satzball zum 21:25.

Graven, der 18 Jahre junge, hoch talentierte Libero, der in den vergangenen beiden Spielzeiten noch für Haching im Einsatz war, hatte für die einzig halbwegs spannende Phase eine schlüssige Erklärung: „Das war auch so, als ich hier in Haching gespielt habe, dass der zweite Satz meistens unser bester war. Nach einem deutlichen ersten Satz ist es für den Favoriten schwer, den Fokus so zu halten.“In der Zehn-Minuten-Pause vor dem dritten Durchgang habe Trainer Ranner dann die richtigen Worte gefunden, so der Youngster: „Wir haben gesagt bekommen, dass wir den Killerinstinkt zeigen und schnell gewinnen müssen, weil es sonst vielleicht eng wird. Und dann kam der Klassenunterschied wieder zutage.“ Tatsächlich marschierte die Ammersee-Truppe bis zum ersten Matchball, der das 14:25 besiegelte, völlig unbehelligt durch diesen dritten Satz.

Ein wenig Trost für Rösler und Co. gab es durch Sagstetter, den anderen ehemaligen Mitspieler: „Haching hat noch viel zu arbeiten, aber es ist eine junge Truppe mit viel Potenzial. Wenn es mit Zuspiel und Angriff besser klappt, sind sie sicher in der Lage den einen oder anderen zu ärgern.“

TSV Haching München: Mikuláss Koch, Heiskanen, Gehringer, Schumann, Zeller, Rösler, Chefai (L); Rupprecht, Paduretu, Petrusic, Krenkel, Günther

Auf dem Boden der Tatsachen gelandet: Mikulass Koch (l.) und Jere Heiskanen. © brouczek