Heydenreich feiert Comeback

Von: Umberto Savignano

Nur in der ersten Halbzeit stellte die HSG B-One (hier Daniel Teschner) die HT-Routiniers vor Probleme. © Robert Brouczek

HT München IV schlägt HSG B-One 29:19.

Unterhaching/Taufkirchen/Ottobrunn/Neubiberg/Brunnthal – Viele Teams in den oberen Spielklassen waren am vergangenen Wochenende spielfrei, und so rückte das Bezirksliga-Derby zwischen den Handballern von HT München IV und der HSG B-One in den Blickpunkt der Amateurhandball-Fans im Landkreis. „Es waren einige Anhänger der Gäste in der Hachinga Halle und auch ein paar von uns“, registrierte HT-Sprecher Klaus Heydenreich eine durchaus angemessene Wettkampfatmosphäre. Die Gastgeber siegten nach spannender erster Halbzeit mit 29:19 (11:12).

Dazu trug auch Heydenreich selbst bei, denn er stand im zweiten Durchgang im HT-Gehäuse. „Wir hatten eine sehr dünne Personaldecke und ich wurde am Tag vor dem Spiel gefragt, ob ich Zeit habe. Eigentlich hatte ich da schon abgelehnt, aber dann hat unsere Verabredung zum Abendessen wegen Corona abgesagt.“ Also half der 49-Jährige doch aus. „Das war mein erstes Spiel seit fünf Jahren. Und ich habe auch ein bisschen Muskelkater“, so Heydenreich, der nur sieben Mal hinter sich greifen musste. Warum sein Team nach fast ständigem Rückstand in der ersten Halbzeit trotz eines Mini-Kaders doch noch klar siegte, erklärte der einstige Unterhachinger Bayernliga-Torwart aber nicht mit seiner Leistung: „Wir haben uns dann einfach zusammengerissen und seriöser gespielt. Vorher waren wir ein bisschen lax bei der Chancenverwertung.“

Unter den nur acht HT-Feldspielern ragte mit dem zwölffachen Torschützen Skander Bouasker ein anderer Routinier heraus: „Man sieht, was er kann. Er macht immer noch seine Superhaken, hat auch noch etliche Tore aufgelegt. Er ist richtig fit, das macht schon etwas aus“, lobte Heydenreich. In der Tabelle liegt die Truppe aus dem Hachinger Tal mit 6:8 Punkten auf Rang vier des Achterfeldes, die HSG steht mit 5:9 Zählern auf Platz sechs.