HSG B-One auf Comeback-Kurs

Von: Umberto Savignano

Auf Erfolgskurs: die Handballerinnen der HSG B-One mit (vorne v.l.) Nadja Blanck, Lisa Eichner, Julia Steinbeck, Inga Schueler, Trainer Gregor Ester, Veronika Berta, Maria Münster, Leonie Mack, (hinten v.l.) Amy Radlow, Antonia Junghan, Caroline Mehmel, Angela Kunstwadl und Josephin Oschmann. © HSG

Handball: Die Mannschaft von Trainer Gregor Ester führt Tabelle der Bezirksliga 2 an.

Ottobrunn/Brunnthal/Neubiberg – Eine entspannte Weihnachtspause haben sich die Handballerinnen der HSG B-One redlich verdient: Die Spielgemeinschaft aus Ottobrunn, Brunnthal und Neubiberg führt die Bezirksliga 2 an und scheint auf bestem Wege zurück in die Bezirksoberliga, aus der sie sich 2021 freiwillig aufgrund einiger Abgänge während der Corona-Hochphase zurückgezogen hatte. Druck haben seine Spielerinnen, trotz der Erwartungen, die Rang zwei in der kurzen Spielzeit 2020/21 geweckt hat, aber keinesfalls, betont Trainer Gregor Ester: „Aufgrund der Vorsaison wollten wir schon wieder oben mitspielen. Der Aufstieg ist und war aber kein vorgegebenes Ziel. Sollte es passieren, nehmen wir ihn allerdings gerne mit.“

Zumeist zeigte Esters Team aufstiegsreife Leistungen: Acht von zehn Partien hat es gewonnen, sieben davon mit mehr als zehn Toren Unterschied, meist sogar weit darüber. Der einzig knappe Sieg gelang mit 29:28 im Derby gegen HT München II, dazu kamen ein Remis gegen TuS Raubling gleich zum Saisonauftakt und eine Niederlage beim ESV Freilassing Ende Oktober. Seither marschiert die Mannschaft durch, auch weil der Kader „eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern mit einem Altersdurchschnitt von 25 Jahren“ darstellt, wie Ester betont: „Die verschiedenen Spielertypen ergänzen sich bei uns sehr gut.“

Ein Paradebeispiel für den gelungenen Mix sieht der Coach auf der Torwartposition: „Wir profitieren von der Rückkehr der erfahrenen Angie Kunstwadl aus ihrer Babypause und haben nun mit unserer jungen Josy Oschmann zwei bärenstarke Torhüterinnen im Team.“ Dazu sei das Spiel seiner Mannschaft durch die Rückkehr von Jolina Leininger „im Rückraum noch variabler“, so Ester. „Auch Inga Schüler und Caro Mehmel, die beide länger nicht spielen konnten, sind eine sehr gute Verstärkung. Sowohl in der Abwehr wie im Angriff kompensieren sie den verletzungsbedingten Ausfall von Caro Müller. Ansonsten ist die Mannschaft außer zweier Abgängen aus beruflichen Gründen zusammengeblieben.“

Zwar gebe es noch genug Ansätze zur Verbesserung, um auch am Ende vorne zu stehen. „Unser Aufbauspiel darf zeitweise noch ruhiger und geduldiger werden, wir verlieren ab und zu noch zu schnell einen Ball im Angriff“, sagt Ester, doch wirklich viel zu kritisieren hat er nicht: „Im Großen und Ganzen sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft aus sportlicher und menschlicher Sicht sehr zufrieden.“

Spannend dürfte die Rückrunde trotzdem werden. Die Spitzengruppe umfasst fünf Teams, von der HSG B-One mit 17:3 Punkten bis zu den Freilassingerinnen mit 12:6 Zählern bei einem Spiel Rückstand. Auch die zweite HT-Mannschaft mischt als Tabellenvierter mit 14:6 Zählern noch kräftig mit. Ester erwartet ein enges Rennen: „Die ersten fünf Mannschaften werden den Aufstieg unter sich ausmachen, hier kann jeder jeden schlagen.“