HT-Damen beweisen Willenskraft

Von: Umberto Savignano

Handball-Bayernliga-Aufstiegsrunde: HT-Damen begeistern bei 31:28-Sieg

Taufkirchen/Unterhaching - Sie sind zwar nach wie vor Schlusslicht im Achterfeld der Bayernliga-Aufstiegsrunde, doch mit dem 31:28 (15:15)-Heimsieg über Spitzenreiter SG FC Mintraching/TSV Neutraubling haben die Handballerinnen von HT München eindrucksvoll bewiesen, dass sie völlig zurecht in diesen Play Offs stehen. „Das war ein Klasse-Teamerfolg und eine bemerkenswerte Willensleistung. Ich bin stolz auf die Mannschaft!“, strahlte Trainer Andreas Fehrenbach.

In einem von Beginn an hochklassigen und rasanten Spiel konnte sich vor 200 Zuschauern, darunter auch eine lautstarke Fraktion von Gästefans, zunächst keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Ganz stark begann bei den Gastgeberinnen Amelie Geray, die vier der sechs Treffer zum 6:6-Zwischenstand beisteuerte. Über 11:11 ging es bis zum 15:15-Pausenstand ausgeglichen weiter. Bedingt durch zwei Zeitstrafen in schneller Folge geriet das HT-Team dann aber mit 17:20 in Rückstand (40.), konnte bis zum 23:26 (50.) nicht ernsthaft verkürzen. Den Glauben an den Erfolg verloren die Spielerinnen aus dem Hachinger Tal aber zu keinem Zeitpunkt, wie Fehrenbach betonte: „Wir waren bis in die Haarspitzen motiviert. Wir wollten den Zuschauern und uns selber beweisen, dass wir es können, und wir wussten, dass wir, wenn wir zur Crunch-Time nicht so weit weg sind, das Spiel gewinnen können.“

Tatsächlich legte seine Mannschaft beim Stand von 26:28 in der 55. Minute einen unwiderstehlichen 5:0-Schlussspurt zum 31:28-Endstand hin. „Spielerisch wie kämpferisch eine Megaleistung. Das Team hat in der Abwehr Willen und Biss gezeigt und sich vorne klug Chancen erarbeitet“, lobte Fehrenbach, der angesichts des geschlossenen Auftritts eigentlich niemanden hervorheben wollte, aber dann doch eine Ausnahme machte: „Wir sind alle happy, dass Melli Thiel sich aus ihrer Schwangerschaftspause zurück ins Team gekämpft hat und jetzt schon nach zwei Spielen nicht mehr wegzudenken ist.“

Nur die anstehende Osterpause trübte die Euphorie. „Wir haben jetzt leider gleich zwei Wochenenden spielfrei, ehe es zu Hause gegen den aktuellen Tabellenzweiten MTV Stadeln geht. Den Flow hätten wir schon gerne mitgenommen. Aber so können wir unsere Männer bei ihrem sehr wichtigen Auswärtsspiel in Regensburg anfeuern“, sagte Hannah Frühbeis, die gemeinsam mit Amelie Geray (je 7 Tore) beste HT-Werferin war, und gerade in der schwierigen Phase der zweiten Halbzeit mit sechs Treffern dafür sorgte, dass der Anschluss nicht verloren ging.

HT München: Gaigl/Nizzardo; Sebold (2), Menrath (2), S. Geray (1), Frühbeis (7), Lachner, Thiel (5), M. Christoforis, A. Geray (7), Zientek (1), Klenk (2), Matheis (3), Steiner (1)