HT-Damen feiern rundum erfolgreichen Re-Start

Von: Umberto Savignano

Nicht aufzuhalten: Sarah Stephan von HT München. © Brouczek

Taufkirchen/Unterhaching - Revanche rundum gelungen: Mit 27:35 hatten die Bayernliga-Handballerinnen von HT München ihr letztes Spiel vor der langen Coronapause beim VfL Günzburg verloren. Nun, mehr als drei Monate später, drehten sie den Spieß um, gewannen das Rückspiel, das sie kurioserweise gleich zum Neustart bestritten, sogar noch höher, nämlich mit 36:25.

„Ein grandioser Start-Ziel-Sieg“, schwärmte Trainer Oliver Götsch nach einer Partie, die sein Team von der ersten bis zur letzten Minute dominierte. „Wir haben wie die Feuerwehr losgelegt und dieses Momentum nie abgegeben. Eine großartige Leistung aller. Dass wir solch ein Spiel abliefern würden, hatte vorher keiner gedacht“, strahlte Götsch, der tatsächlich ein wenig Anlass zur Skepsis hätte haben können, nicht nur, weil sich die Günzburgerinnen aufgrund von zwei Punktspielen in diesem Jahr eigentlich schon voll im Wettkampfmodus befanden: „Es war ja unser erstes Spiel nach der Coronapause. Am Dienstag hatten wir noch ein Freundschaftsspiel, eine Generalprobe, die wir ,versaut’ haben.“ Davon hatte sich der Coach allerdings nicht wirklich irritieren lassen. „Es ist ja oft so, dass nach misslungenen Generalproben die Aufführung umso besser wird. Meine Mädels sind bis in die Haarspitzen motiviert ins Spiel gegangen. Jeder war die große Bedeutung des Sieges anzumerken. Es ging darum, das vergeigte Hinspiel ausmerzen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern. Und wie uns das gelungen ist!“

Der klare Ausgang zeichnete sich mit der 9:2-Führung (11.) früh ab. Knapper als 14:10 (26.) wurde es nicht mehr, danach baute die Götsch-Truppe den Vorsprung kontinuierlich aus. „Es war eine Kombination aus gut umgesetzten taktischen Vorgaben, immer hohem Tempo, hoher Konzentration, wenigen Fehlern und mit Souveränität vorgetragenen Angriffen“, umschrieb der Trainer die Erfolgsmixtur, zu der er auch „eine bestens aufgelegt Giulia Gaigl im Tor“ sowie den „geilen Support von unserer Bank und den Zuschauern“ zählte.

In der Tabelle liegt das HT-Team als Vierter jetzt einen Rang und einen Punkt hinter Günzburg zurück. Dieser vierte Platz würde am Ende zum Erreichen der Play Offs und damit zum direkten Klassenerhalt reichen. Sollte es im Rennen mit den Schwäbinnen eng werden, freut sich Götsch aber noch über einen Trumpf in der Hinterhand: „Das i-Tüpfelchen ist natürlich die Höhe des Sieges, denn dadurch haben wir den direkten Vergleich gewonnen, der uns am Ende noch helfen könnte.“ um

HT München: Gaigl/Nizzardo; Sebold (1), Stephan (13/5), S. Geray (9), Frühbeis, Lachner (3), A. Geray (4), Meyer, Demmel (3), Klenk (2), Buchberger (1), Matheis, Gmeiner