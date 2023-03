HT-Damen mit Defiziten in der Abwehr

Von: Umberto Savignano

Kein Durchkommen gab es für die HT-Damen (hier Amelie Geray/M.) bei der Heimniederlage gegen den HSV Bergheim. © bro

Nach der deutlichen Niederlage gegen Bergtheim sind HT-Damen Letzter.

Taufkirchen/Unterhaching – Das lange Warten hat sich für HT Münchens Handballerinnen nicht gelohnt: Erst mit einer Stunde Verspätung wurde ihr Heimspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde gegen den HSV Bergtheim in der Hachinga-Halle angepfiffen, da das Schiedsrichtergespann auf der Autobahn in einer Vollsperrung feststeckte. Als es dann endlich losging, legten die Gäste aus Unterfranken einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hin, 24:33 (11:16) hieß es am Ende.

Bis zum 8:11 hielten die Gastgeberinnen gegen den favorisierten Sieger der Vorrundengruppe Nord ordentlich dagegen, so dass die Zuschauer für ihre Geduld in den ersten 25 Minuten mit einem ansehnlichen Spiel belohnt wurden. In der Schlussphase des ersten Durchgangs vergrößerten die Gäste den Abstand aber schon zum Halbzeitstand von 11:16. Direkt nach der Pause nahmen sich die HT-Frauen dann eine ungeplante Auszeit, in der 37. Minute war das Spiel beim Stand von 13:23 bereits entschieden. „Wir haben den Beginn der zweiten Halbzeit komplett verschlafen, waren nur körperlich auf dem Spielfeld, leisteten uns innerhalb weniger Minuten mehrere unkonzentrierte Aktionen, die die routinierten Bergtheimerinnen gnadenlos ausnutzten“, ärgerte sich HT-Trainer Andreas Fehrenbach.

Immerhin reduzierte seine Mannschaft den Rückstand bis zum 24:33-Endresultat noch um einen Treffer. Diese Schlussphase beurteilte Fehrenbach gemischt: „In den letzten 20 Minuten haben wir einerseits einige neue positive Ansätze im Angriff sehen können, anderseits haben wir allerdings auch größere ungewohnte Defizite in der Abwehr ausgemacht.“ Es gelte, aus der Analyse Erkenntnisse für die nächsten Spiele zu gewinnen, so der Coach, der hierzu etwas länger als üblich Zeit hat, denn am kommenden Wochenende ist sein Team spielfrei. Die nächste Aufgabe wartet am Sonntag, 26. März (15 Uhr), beim derzeit Tabellendritten HG Zirndorf auf die HT-Handballerinnen, die ihrerseits durch die Niederlage auf den achten und letzten Platz der Play Offs abgerutscht sind. um

HT München: Gaigl/Nizzardo; Sebold, Stephan (2), Menrath (3), Frühbeis, Lachner (1), M. Christoforis, A. Geray (4), Demmel (3), Klenk (8/4), Martin, Matheis (1), Steiner (2)