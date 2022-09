HT München: Damen sorgen für Überraschung

Von: Umberto Savignano

21:21 beim TSV Haunstetten II – „Geschlossene Teamleistung“.

Taufkirchen/Unterhaching – Eine faustdicke Überraschung gelang den Bayernliga-Handballerinnen von HT München im Gastspiel beim TSV Haunstetten II: Der Titelverteidiger aus Augsburg musste sich gegen den stark ersatzgeschwächten Außenseiter aus dem Hachinger Tal mit einem 21:21 (12:11) begnügen. Sehr zur Freude von HT-Coach Andreas Fehrenbach: „Wir wollten den Bayerischen Meister mit einer klaren taktischen Vorgabe so lange ärgern, wie es nur geht und dann weiterschauen. Das ist uns wirklich gelungen.“

Die Spielgemeinschaft aus Taufkirchen und Unterhaching agierte von Beginn an diszipliniert und kämpferisch und ging mit 7:3 in Führung. Haunstetten glich mit einem Zwischenspurt zum 7:7 aus, danach verlief die Partie sehr ausgeglichen. Die aufmerksame HT-Abwehr um die starke Torhüterin Giulia Gaigl trieb die Gastgeberinnen immer wieder ins Zeitspiel. Selbst die Rote Karte für Sarah Stephan, genau zum Halbzeitpfiff, wegen eines vermeintlich an den Kopf einer Haunstettenerin gezielten Freiwurfs, steckte das Fehrenbach-Team weg. Hannah Frühbeis ersetzte Stephan, die aus dem Rückraum für viel Druck gesorgt hatte, nahtlos. Und so stand nach einer zweiten Halbzeit, in der die Gäste sogar meist mit einem Treffer vorne lagen, laut Fehrenbach „ein leistungsgerechtes Unentschieden. Vielleicht hätten wir gewinnen, ebenso gut aber auch verlieren können.“ Beste HT-Werferinnen waren die bei ihren fünf verwandelten Siebenmetern nervenstarke Pia Klenk mit acht und Katharina Matheis mit sieben Toren.

„Mit dem Punktgewinn haben wir ganz sicher nicht gerechnet. Das war eine sehr starke und geschlossene Teamleistung“, strahlte Fehrenbach. „Man hat heute gesehen, dass wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben, das wird uns in der langen Saison sicher noch helfen. Insgesamt waren heute fünf Spielerinnen aus dem Jahrgang 2003 oder jünger dabei. Das ist vielversprechend.“ Die starke Rückraum-Mitte-Spielerin Lena Zienteck blickte schon auf die nächste Aufgabe voraus: „Jetzt gilt es, sich in dieser Woche auf das erste Heimspiel gegen den VfL Günzburg einzustellen. Das wird ein schweres Spiel!“ um

HT München: Gaigl/Nizzardo/E. Christoforis; Stephan (1), Frühbeis (1), Lachner (1), Martin, M. Christoforis, Stadler, Zientek (1), Demmel (2), Klenk (8/5), Matheis (7)