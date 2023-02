HT-Frauen siegen überraschend deutlich

Von: Umberto Savignano

Nicht zu stoppen: Amelie Geray beim 32:18-Sieg gegen die Reserve des Zweitligisten Regensburg. © bro

Starke Leistung bei 32:18-Sieg gegen den ESV Regensburg II.

Taufkirchen/Unterhaching – Andreas Fehrenbach hatte eine schwere Aufgabe erwartet, umso freudiger war die Überraschung, die ihm seine Bayernliga-Handballerinnen gegen den ESV 27 Regensburg II bereiteten: „Mit einem so klaren Sieg haben wir definitiv nicht gerechnet, aber wir haben auch eine wirklich gute Leistung gezeigt“, kommentierte HT Münchens Trainer den 32:18 (17:9)-Heimsieg gegen die Zweitliga-Reserve aus der Oberpfalz.

In der gut besuchten Hachinga-Halle war den HT-Frauen vom Start weg der Siegeswille anzusehen. Dass die Partie bis zum 4:4 ausgeglichen verlief, führte Fehrenbach auf „eine leichte Nervosität zu Beginn des Spiels“ zurück, die wiederum „mehrere technische Fehler und Fehlwürfe“ nach sich gezogen habe. Nach und nach übernahmen die Gastgeberinnen aber das Kommando, beim 7:5 beantragte Regensburg eine frühe Auszeit. Doch weder diese Maßnahme noch die Sonderbewachung für Amelie Geray brachten die Handballerinnen aus dem Hachinger Tal aus der Ruhe. Sie zogen dank einer gut funktionierenden Abwehr und mit temporeichem Spiel bis zur Halbzeit auf 17:9 davon.

Richtig entspannt war Fehrenbach in der Pause dennoch nicht. Zum einen hatten die Regensburgerinnen zuletzt den Tabellenführer aus Zirndorf mit einem deutlichen 37:30 entthront, zum anderen unmittelbar davor gegen Ismaning einen Acht-Tore-Rückstand noch in einen Sieg gedreht. Von einer ähnlichen Aufholjagd waren die Oberpfälzerinnen diesmal aber meilenweit entfernt, stattdessen erhöhte der HT den Vorsprung weiter auf 25:11 nach 45 Minuten, am Ende stand dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein auch in der Höhe verdienter 32:18-Erfolg, bei dem sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Zudem feierte A-Jugend-Torhüterin Madlen Lang ihre Bayernliga-Premiere bei den Frauen.

„Wir haben uns heute für eine konzentrierte Trainingswoche belohnt. Das ist wichtig, um auch nächste Woche wieder durchzustarten. Aber auch insgesamt machen wir von Woche zu Woche Fortschritte. Unser Entscheidungsverhalten im Tempospiel und im Standardangriff wird immer besser und die Defensive macht es dem gegnerischen Angriff immer schwerer“, freute sich Fehrenbach. um