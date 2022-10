HT-Frauen übernehmen die Tabellenführung

Von: Umberto Savignano

Teilen

Taufkirchen/Unterhaching – Auf und ab ging es für die Handballerinnen von HT München im Heimspiel gegen die SG Mintraching/Neutraubling. Am Ende stand nach einer starken zweiten Halbzeit nicht nur ein 27:20 (9:12)-Sieg, sondern auch die Tabellenführung in der Bayernliga.

Die HT-Frauen zeigten sich in der Hachinga Halle anfangs sehr konzentriert und lagen nach zehn Minuten mit 6:3 vorne. Doch mit der folgenden Umstellung der Gäste aus dem Regensburger Umland auf eine offensivere Abwehrvariante kamen sie nicht zurecht. Der Vorsprung drehte sich in einen 9:12-Halbzeitrückstand. Nach dem Wechsel erfuhr das Spiel dann aber sehr schnell die erneute und entscheidende Wendung. „Wir haben in der Pause verschiedene Veränderungen im Angriff diskutiert und diese in der zweiten Halbzeit auch umgesetzt“, erklärte Sophie Geray, mit sieben Toren erfolgreichste HT-Werferin, die Aufholjagd mit taktischen Umstellungen. In der 45. Minute gingen die Gastgeberinnen mit 16:15 erstmals wieder in Führung, bauten diese dank der gut funktionierenden Abwehr um die starke Torhüterin Giulia Gaigl in der letzten Viertelstunde immer weiter aus. Sophie Geray zeigte sich nicht überrascht von der dominanten Schlussphase: „Wir sind vor dem Spiel davon ausgegangen, dass wir uns auf Grund unseres breiten Kaders gegen Ende des Spiels einen konditionellen Vorteil erarbeiten werden, den wir zu unseren Gunsten nutzen können. Und genauso kam es auch“, sagte die Kreisspielerin selbstbewusst.

Weil der bisherige Spitzenreiter SV München-Laim mit dem 20:20 im Heimspiel gegen Schlusslicht TG Landshut überraschend einen Punkt abgab und der mit einem Spiel im Rückstand liegende TSV Schwabmünchen, ebenfalls zuhause, gegen den TSV Ismaning 28:30 unterlag, haben die Handballerinnen aus dem Hachinger Tal mit 8:2 Zählern nun auch nach Minuspunkten die alleinige Tabellenführung übernommen. Andreas Fehrenbach sieht das Vorrundenziel, einen Rang unter den ersten vier der acht Teams, und damit den vorzeitigen Klassenerhalt, aber trotzdem noch in weiter Ferne. „Klar freuen wir uns über den Platz ganz oben, die Sicherheit ist aber trügerisch. Wir sind nur drei Punkte vom Nicht-Play-Off-Platz entfernt. Das ist gar nichts,“ mahnt der HT-Coach. „Die Liga hat sich dahin entwickelt, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Wir müssen weiterhin konzentriert trainieren. Am Sonntag wartet mit Schwabmünchen der nächste schwere Gegner auf uns.“ um

HT München: Gaigl/E. Christoforis; Sebold (3), Stephan (3), Menrath, S. Geray (7/4), Frühbeis (1), Seibert (2), A. Geray (3), Zientek, Meyer, Demmel (5), M. Christoforis (1), Klenk (2/1)