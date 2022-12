HT-Frauen vor dem letzten Schritt

Von: Umberto Savignano

Teilen

Fehrenbach-Team kann am Samstag die Playoffs klar machen.

Taufkirchen/Unterhaching - Ein kleiner Schritt fehlt den Bayernliga-Handballerinnen von HT München noch zum Erreichen des Saisonziels: Schon mit einem Unentschieden am Samstag (18 Uhr) bei der SG Mintraching/Neutraubling kann der sich der aktuelle Tabellenzweite Platz vier nach der Vorrunde und damit den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. HT-Rückraumspielerin Pia Klenk warnt allerdings: „Das wird sicher nicht einfach, Mintraching ist gerade so richtig in Schwung gekommen.“ Die Spielgemeinschaft aus dem Raum Regensburg zeigt aufsteigende Form, ist mittlerweile auf Rang vier geklettert. Vor allem das Trio Jasmin Lehner, Carina Mayrhöfer und Melanie Wohlmann fiel zuletzt beim 29:18-Sieg bei Vorjahresmeister TSV Haunstetten II mit insgesamt 23 Toren auf. „Die Mintrachinger Spielerinnen sind brandgefährlich, vor allem aus dem Rückraum“, so Klenk.

Doch nach vier klaren Siegen in Serie strotzt auch das HT-Team vor Selbstbewusstsein, und auch die Erinnerung an den 27:20-Hinspielsieg könnte zuversichtlich stimmen, wenngleich Andreas Fehrenbach daraus keine Prognose ableiten will: „Es war sehr lange ausgeglichen, erst in den letzten 10 Minuten konnten wir uns absetzen. Und in Mintraching zu spielen, ist eine andere Nummer. Die Halle mit ihrer schwarzen Spielfläche und den lautstarken Fans ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da brauchen wir schon eine sehr gute Leistung, um zu gewinnen“, so der HT-Coach, der mit den verletzten Sarah Lachner, Mia Buchberger und Sophie Geray, der beruflich verhinderten Sarah Stephan und Isabel Menrath (Urlaub) an diesem Samstag gleich fünf wichtige Spielerinnen entbehren muss. UMBERTO SAVIGNANO