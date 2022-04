HT-Handballer bereit für den Endspurt

Von Umberto Savignano schließen

Mit dem 40:20 (18:7)-Heimsieg über den Eichenauer SV haben die Handballer von HT München den Grundstein für ein packendes Vorrunden-Finish im Kampf um die Play-Off-Plätze der Bayernliga gelegt.

Unterhaching/Taufkirchen – HT-Coach Thomas Schibschid zeigte sich nach dem Kantersieg in der Hachinga Halle sehr angetan davon, wie seine Mannschaft die Vorgaben umgesetzt hatte. „Wir sind von Anfang an weggezogen. Das war genau das, was wir gesagt haben: Die einzige Gefahr ist, dass wir sie unterschätzen.“

Nun könnte man meinen, von einem Anwärter auf die ersten drei Ränge, die am Ende zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen, sei gegen den Tabellenvorletzten nichts anderes zu erwarten. Doch die Schibschid-Truppe hat ja durchaus schon unangenehme Erfahrung mit einem anderen Kellerkind gemacht: Im Februar war man zuhause gegen das sieglose Schlusslicht ASV Cham nicht über ein 24:24 hinausgekommen.

Wiedergutmaching vor eigenem Publikum

„Das war das erste Heimspiel nach Cham“, freute sich Schibschid auch über die Wiedergutmachung vor eigenem Publikum. Auswärts hatte seine Mannschaft seit jenem Rückschlag die richtige Einstellung mit einem Remis bei Spitzenreiter SV Anzing und einem souveränen Erfolg beim TuS Fürstenfeldbruck II ja bereits wiedergefunden. Und an diese Leistungen knüpften die HTler gegen Eichenau an: „Wir haben da weitergemacht, wo wir schon gegen Anzing und Fürstenfeldbruck begonnen haben, nämlich von Anfang an gut reinzukommen. Eichenau ist lange bei nur fünf Toren gestanden.“

Beim 17:5 in der 24. Minute war die Partie längst entschieden, die Gäste waren vom Anwurf weg chancenlos. „Und wir haben es auch über 60 Minuten durchgezogen“, lobte Schibschid, dessen Team nun beste Voraussetzungen für das Kopf-an-Kopf-Rennen von drei Teams um zwei freie Play-Off-Plätze hinter den bereits qualifizierten Anzingern geschaffen hat. Noch in dieser Woche bestreiten die Handballer aus dem Hachinger Tal ihre letzten beiden entscheidenden Spiele gegen die direkten Rivalen: Am Donnerstag (20.30 Uhr) in der Hachinga Halle gegen die TG Landshut, einen Tag später bei der SG Regensburg.

Gerade rechtzeitig für dieses Hammerprogramm hat sich der HT-Kader wieder gefüllt. Und nicht nur die bloße Breite seines Spielerangebots stimmt Schibschid zuversichtlich, sondern auch der gegen Eichenau gewonnene Eindruck, dass er auf jeden seiner Akteure voll bauen kann. „Wichtig war mir, dass alle funktioniert haben. Die Tore waren super verteilt“, so der 38-Jährige. Dabei waren die Auswirkungen der Coronawelle, die die Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen vor wenigen Wochen mit voller Wucht erfasst hatte, teilweise durchaus noch zu spüren. „Julian Benecke hat sich beispielsweise nach acht Minuten gemeldet, dass er platt ist“, berichtete Schibschid. „Das ist auch okay. Wir haben einen breiten, qualitativ hochwertigen Kader. Die Spieler wissen ja, dass sie wieder auf die Platte zurückkommen. Und sie haben verstanden, dass wir nur als Team etwas erreichen können.“ Dank dieser Einstellung hofft Schibschid, auch am Ende dieser schweren Woche jubeln zu dürfen.

HT München: Schwarz/Bilic; Neumann, Varis (2), Behm (5), Steuck (5), Benecke (5), Epp (5), Meyer (7/2), Gräsl (2), Heinle (2), Winter (3), Zeiler (3), Baumgartner (1)