HT-Handballer klettern auf Rang zwei

Von: Umberto Savignano

36:27-Erfolg gegen den TuS Fürstenfeldbruck lässt alle Möglichkeiten offen

Unterhaching/Taufkirchen – Das blanke Resultat vermittelt den Eindruck eines souveränen Pflichtsiegs beim Tabellenfünften: Dank eines 36:27 (20:15)-Erfolgs im Bayernliga-Nachholspiel beim TuS Fürstenfeldbruck II sind die Handballer von HT München auf Platz zwei geklettert. Doch die Umstände ließen auch einen anderen Verlauf befürchten, denn ein HT-Spieler hatte sich vor dem Spiel mit Corona-Symptomen abgemeldet, ein anderer mit einem positiven Test. „Es war ein bisschen chaotisch, weil gar nicht klar war, ob wir spielen. Bruck hat uns dann die Entscheidung rübergeschoben. Damit wäre es bei einer Absage wohl gegen uns gewertet worden und deshalb haben wir gesagt, wir spielen“, so HT-Trainer Thomas Schibschid, dessen Team sich dann auch noch mit drei Drittligaspielern aus Fürstenfeldbrucks erster Mannschaft konfrontiert sah. „Das hat uns aber erst recht angespornt. Wir haben gesagt: Jetzt ist alles wurscht. Die Einstellung war so gut wie gegen Anzing“, freute sich Schibschid, dass seine Mannschaft nahtlos an das starke 21:21 beim Spitzenreiter anknüpfen konnte. Zwar legten die Brucker zunächst vor, aber nur bis zum 8:7 (11.). Dann übernahmen die Gäste das Kommando und gaben es nicht mehr ab, bauten den Vorsprung aus. „Wir haben uns am Anfang nicht abschütteln lassen. Und wir wussten, dass wir hinten raus mehr Kraft haben würden, weil wir zwei Formationen ohne Qualitätsverlust bieten konnten“, erklärte Schibschid den Sieg mit der Ausgeglichenheit seines Kaders.

Einigen Spielern sprach der Coach zudem ein Sonderlob aus: „Nach so einer Leistung sollte man eigentlich niemanden herausheben, aber Nico Gräsl hat nicht nur wegen seiner neun Tore ein sensationelles Spiel gemacht, unsere beiden jungen Torhüter Samuel Kreis und Ivan Bilic, der ja noch A-Jugendlicher ist, haben ebenfalls eine Superleistung gebracht. Und auch unser Neuzugang Fynn-Bjarne Junior, der es aufgrund der Ausfälle auf Rechtsaußen 60 Minuten lang alleine stemmen musste, war wirklich stark.“

Am Wochenende sind die HTler spielfrei, können in Ruhe das direkte Duell ihrer Verfolger SG Regensburg und TG Landshut abwarten. Diese drei Teams machen ja unter sich aus, wer den Anzingern in die Aufstiegsrunde folgt. „Wenn Regensburg Landshut schlägt, wären die Landshuter schon ein bisschen abgeschlagen, wenn Landshut gewinnt, wird es ein bisschen enger“, so Schibschid, der aber betont, dass sein Team alles selbst in der Hand hat: „Die sollen ihr Zeug machen. Wir spielen noch gegen beide und wollen beide schlagen. Und ich bin optimistisch, dass wir es positiv gestalten.“

HT München: Kreis/Bilic; Neumann (2), Wagner, Behm (5/1), Junior (4), Benecke (6), Meyer (2/2), Gräsl (9), Lang (4), Heinle (4), Winter, Baumgartner