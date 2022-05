HT-Handballer vor dem Abstieg

Von: Umberto Savignano

Die HT-Handballer (l. Vitus Baumgartner) stemmten sich im Macht gegen die Niederlage – vergeblich. © Robert Brouczek

Nach den beiden Niederlagen gegen die SG DJK Rimpar II spitzt sich die Lage für die Handballer von HT München in der Bayernliga-Abstiegsrunde zu. „Es wäre wahnsinnig wichtig gewesen, ein Spiel zu gewinnen“, sagte Trainer Thomas Schibschid, dessen Team erst auswärts mit 28:32 (15:15) und tags darauf zuhause am Köglweg in Taufkirchen mit 27:29 (14:11) unterlag.

Taufkirchen/Unterhaching – Auf den ersten Blick sieht die Tabellensituation für die Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen noch passabel aus: Unter den acht Konkurrenten liegt sie mit 13:7 Punkten auf Rang drei. Doch die Teams, die in der Vorrunde in der als stärker geltenden Nordwest-Staffel der Bayernliga gespielt hatten, holen kontinuierlich auf und schon Platz vier würde den sicheren Abstieg bedeuten. Umso mehr ärgerte sich Schibschid darüber, dass seine Mannschaft gegen die Zweitliga-Reserve aus Unterfranken völlig leer ausging: „Wir haben gesagt, wir müssen zumindest alle Heimspiele gewinnen. Und Rimpar war absolut schlagbar.“

Das galt sogar in der Auswärtspartie, die die Schibschid-Truppe nach anfänglichem Rückstand und zwischenzeitlicher Führung bis zum 24:24 (47.) völlig offenhielt. Erst recht hatten es die Spieler aus dem Hachinger Tal vor eigenem Publikum in der Hand zu punkten. Sie führten zur Pause mit 14:11, ließen es dann aber schleifen, lagen bei 18:19 (39.) erstmals hinten und mussten ab dem 25:25 (54.) im Endspurt abreißen lassen.

Schibschid hatte gerade nach dem Heimauftritt einiges auszusetzen: „Wir haben gesagt, wir dürfen nicht mehr als 25 Tore kassieren. Das hat bis zur Halbzeit sehr gut geklappt, da waren wir bei elf. Aber dann kriegen wir in der zweiten Halbzeit 18 Tore. Wir haben es nicht geschafft, unsere Lücken in der Deckung zu schließen“, so der 38-Jährige, der in letzter Zeit zwar grundsätzlich mit der Offensivleistung einverstanden ist, allerdings bemängelt, dass dies momentan zu Lasten der Defensive geht: „Wir haben immer gesagt, wir müssen uns im Angriff steigern. Und vorne ist es mittlerweile in Ordnung, wir werfen regelmäßig um die 30 Tore. Aber die Abwehr war unsere große Stärke, da müssen wir wieder hinkommen.“

Zudem kritisierte Schibschid eine gewisse Fahrlässigkeit, und zwar hinten wie vorne: „Wenn mal ein, zwei Abpraller zum Gegner kommen, ist das Pech, aber uns ist das zu oft passiert. Da muss man wach sein, das ist eine Frage von Bereitschaft. Und wenn wir mit zwei Toren in Führung sind, werden wir oft leichtsinnig, schmeißen die Bälle weg. Wir schaffen es nie, dann mal auf vier, fünf Tore davonzuziehen.“

Dass er selbst beim Trip nach Unterfranken aus beruflichen Gründen nicht dabei sein konnte, von seinem Co-Trainer Friedl Stoller vertreten wurde, sah Schibschid nicht als entscheidend an: „Wir hatten alle Eventualitäten vorbesprochen. Und am Sonntag im Heimspiel hat meine Anwesenheit auch nichts geändert.“ Klar ist jedenfalls: Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt eine Zitterpartie. Drei Siege aus den ausstehenden vier Spielen an den kommenden beiden Wochenenden werden die Handballer aus dem Hachinger Tal wohl benötigen, um in der Bayernliga zu bleiben.

HT München im Auswärtsspiel: Kreis/Bilic; Rodriguez, Behm (2), Junior (5), Steuck (1), Benecke (4), Epp, Meyer (2), Gräsl (4), Lang, Heinle (4/2), Winter (2), Baumgartner (4) HT München im Heimspiel: Schwarz/Kreis (2); Rodriguez, Behm (2), Junior (5), Steuck, Benecke, Epp, Dauhrer, Gräsl (7), Lang (2), Heinle (3), Winter (1), Baumgartner (5)