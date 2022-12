HT-Männer feiern souveränen Derby-Sieg

Von: Umberto Savignano

Die HT-Männer (M. Florian Wast) sind derzeit nicht aufzuhalten. © brouczek

Handball-Bayernliga: Hachinger-Tal-Team beendet grandiose Vorrunde – Bereit für die Play Offs.

Unterhaching/Taufkirchen – Mit einem souveränen 36:28 (19:12)-Heimsieg gegen den TSV Ismaning hat Spitzenreiter HT München die Vorrunde der Bayernliga-Staffel Süd beendet. „40 Minuten lang war es richtig super, danach war ein bisschen die Luft raus, da haben sie es ausklingen lassen“, fasste Trainer Johannes „Danger“ Borschel das Derby-Geschehen zusammen. Der Trainer selbst fehlte, weil er die bayerische Junioren-Auswahl des Jahrgangs 2006 beim Deutschland Cup in Berlin betreute (siehe nebenstehenden Text). Auch deshalb hob er seinen Kapitän Nicolas Gräsl hervor: „Im ersten Spiel ohne mich hatte er noch mehr Verantwortung als sonst. Und er hat die Mannschaft wunderbar geführt.“ Zudem habe Torwart Constantin Schleßiger überragend gehalten, wie Borschel von seinem Vertreter Philip Ball berichtet wurde.

Dabei war die Derby-Vorbereitung nicht allzu intensiv gewesen. „Wir hatten in der Woche davor nur einmal ernsthaft trainiert, weil viele Spieler krank waren. Das ist in unserer komfortablen Situation auch in Ordnung. Es war cool, dass die Mannschaft trotzdem in einen guten Wettkampfmodus umgeschaltet hat“, sagte Borschel. Am gestrigen Montag stand zum Abschied in die Weihnachtspause noch eine lockere Einheit mit Fußball spielen und danach ein gemeinsames Essen und Wichteln auf dem Programm.

Ende Dezember nehmen die HT-Handballer mit individuellen Einheiten den Betrieb wieder auf, ab 2. Januar geht die Vorbereitung auf die am 21. Januar beginnenden Play Offs richtig los. Neben zwei Tests gegen die Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck und HC Erlangen II steht ein kurzes Trainingslager in Ottobeuren auf dem Programm. Dort sollen die Spieler ihr Ziel für die Aufstiegsrunde wieder selbst definieren. Borschel: „Für die Vorrunde hatten wir uns sechs Minuspunkte vorgenommen, das war ambitioniert und realistisch. Zwei sind es dann geworden, wir haben unser Ziel also noch übertroffen. Mal schauen, was diesmal rauskommt.“

In den Play Offs geht es zwar wieder bei null los, trotzdem nehme man aus der Vorrunde einiges mit, so Borschel: „Sehr viel Erfahrung, jede Menge Selbstbewusstsein und natürlich unsere Entwicklung.“ Der 39-Jährige erinnert an den Beginn seiner Amtszeit, vier Spieltage vor Saisonschluss im Abstiegskampf: „Man muss bedenken: Wo standen wir im Mai, wo es um alles ging? Und wo stehen wir jetzt? Nicht nur 26:2 Punkte sind eine Ansage, sondern auch die Art, wie wir Handball spielen.“

HT München: Schleßiger/Kreis; Steuck (7/1), Chr. Behm (2), Elmer (2), Kopp (4), Gräsl (7), Winter (4), Kropp (2), Wastl (3), Zeiler (1), Junior (2), Rodriguez (2), Dreyer