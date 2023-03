HT München: Ein nahezu perfekter Auftritt

Von: Umberto Savignano

Tobias Fehrenbach (l.) war in Rimpar mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze von HT München. In der 2. Halbzeit nehmen die Gäste den Fuß vom Gas © Robert Brouczek

Handball-Bayernliga-Aufstiegsrunde: HT-Männer zeigen auch beim Sieg beim Rimpar II ihre Top-Form

Unterhaching/Taufkirchen – Nicht den Hauch einer Chance ließen HT Münchens Handballer ihren Gastgebern von der SG DJK Rimpar II: Der Tabellenführer der Bayernliga-Aufstiegsrunde gewann beim punktlosen Schlusslicht standesgemäß mit 35:24 (23:9). „Prinzipiell war es ein unglaublich souveräner Auftritt, in der ersten Halbzeit nahezu perfekt“, freute sich Trainer Johannes „Danger“ Borschel.

Tatsächlich überrollte seine Mannschaft die Unterfranken im ersten Durchgang förmlich, ging gleich mit 7:1 (9.) in Führung. In den folgenden zehn Minuten hielt Rimpar den Rückstand einigermaßen konstant, ehe die Gäste aus dem Hachinger Tal wieder anzogen und ihren Vorsprung von 14:7 (19.) auf 20:7 (25.) ausbauten. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten ein Super-Tempospiel, mit Philipp Steuck und Fynn-Bjarne Junior haben wir viel Druck über außen gemacht. Hinten haben wir richtig gut verteidigt und wenig zugelassen, und unser Torwart Constantin Schleßiger hatte über 50 Prozent Haltequote“, zählte Borschel die wesentlichen Erfolgsfaktoren der herausragenden ersten 30 Minuten auf, nach denen die Partie beim Stand von 23:9 für HT längst entschieden war.

Nach dem Wechsel lief es dann nicht mehr so durchgehend glatt für die Borschel-Truppe. „Da gab es zehn, 15 Minuten, mit denen wir nicht zufrieden waren, weil der Biss gefehlt hat“, räumte der Coach ein. Als Rimpar mit einem Drei-Tore-Lauf von 13:26 auf 16:26 verkürzte, nahm Borschel eine Auszeit (41.). Und er hätte sogar „tausendprozentig nochmal eine genommen“, wenn es ihm nach dem Reglement möglich gewesen wäre, denn die Hausherren kamen kurz darauf innerhalb von fünf Minuten von 18:29 auf 23:26 (51.) heran. „Aber wir haben es auch so gelöst“, zeigte sich Borschel mit der Reaktion seines Teams, das auf diese Phase mit sechs Treffern am Stück zum 23:35 antwortete, wiederum sehr einverstanden.

Dass seine Mannschaft nach der Pause etwas nachließ, nahm der Trainer nicht tragisch: „Du denkst, dass du nach der Halbzeit nochmal drauflegen kannst. Da haben wir zwar unser Ding gemacht, aber es kamen dann doch fünf Prozent weniger. Das ist menschlich, da gibt es auch keine Kritik. Das kenne ich noch aus meiner Zeit als Spieler.“ Insgesamt zeigte sich Borschel sehr zufrieden mit dem Auftritt, der die Entwicklung seines Teams verdeutlichte. Auch aus dem Lager des Gegners habe er gehört, „dass das von uns noch einmal eine Steigerung zum Hinspiel war“. Damals gab es einen 31:20-Sieg.

Zu den positiven Aspekten des Spiels zählte auch der Auftritt von Tobias Meyer, der vor zwei Wochen sein Kurz-Comeback in der Bayernliga nach zehnmonatiger Verletzungspause gefeiert hatte und langsam aufgebaut werden soll. In Rimpar kam der Linkshänder schon um die 15 Minuten zum Einsatz und warf seine ersten zwei Saisontore für die erste Mannschaft. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Borschel.

HT München: Schleßiger/Kreis; Steuck (7), Behm (2), Benecke (1), Meyer (2), Gräsl (1), Fehrenbach (8/5), Winter (2), Kropp (3), Baumgartner (1), Junior (8), Rodriguez, Lex

