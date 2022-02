HT München: Es stockt nach drei Monaten Pause

Von: Umberto Savignano

Nicht immer obenauf: Julian Benecke und HT München. Trainer Schibschid hatte sich mehr erwartet © Robert Brouczek

HANDBALL-BAYERNLIGA HT-Männer kommen gegen ASV Cham über 24:24 nicht hinaus.

Unterhaching/Taufkirchen – Nach drei Monaten Wettkampfpause hatten die Handballer von HT München ihrem ersten Bayernliga-Spiel förmlich entgegengefiebert. Doch die Freude über den Neustart vor eigenem Publikum in der Hachinga Halle wurde durch das Ergebnis ziemlich getrübt: Der Tabellenzweite aus dem Hachinger Tal kam gegen das Schlusslicht ASV Cham nicht über ein 24:24 (11:13) hinaus. Die Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen lief gegen den krassen Außenseiter lange fast ständig einem Rückstand hinterher. Erst im Verlauf der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren mehrmals die Führung, lagen aber nie mit mehr als einem Treffer vorne und gerieten auch bald wieder in Rückstand. Fünf Minuten vor dem Ende drohte bei 21:23) gar eine Niederlage, nach dem 24:24-Ausgleich durch Christoph Behm (58.) war dann aber auch ein Happy End drin. „Wir hätten zum Schluss noch gewinnen können, hatten den letzten Angriff“, trauerte Thomas Schibschid dieser Chance zwar nach, aber richtig zufrieden wäre der HT-Coach wohl auch im Falle eines Sieges nicht gewesen.

Trainer Schibschid ärgert der verschlafene Beginn

Vor allem der verschlafene Einstieg ärgerte den 37-Jährigen. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass mir die ersten zehn, 15 Minuten am wichtigsten sind. Und da muss man klar feststellen, dass sie die Aufgabe verfehlt hat. Wir haben uns die ersten 30 Minuten nicht so präsentiert, wie man es als Team, das oben steht, tun sollte“, kritisierte Schibschid, der das nötige Tempo vermisste. „Wir haben uns dem langsam vorgetragenen Spiel von Cham stark angepasst.“ Auch in Sachen Zweikampfhärte sah der Coach Luft nach oben, obwohl sein Team acht Zwei-Minuten-Strafen kassierte, die Gäste gar deren neun. „Das Spiel war nicht so, wie es die Zeitstrafen vermuten lassen. Es waren keine Emotionen drin.“ Vielmehr hätten die Schiedsrichter ihren Teil dazu beigetragen, den Spielfluss zu hemmen: „Es gab viele Unterbrechungen, was dem ohnehin schon behäbigen Spiel nicht zwingend gut getan hat.“

Und so wartete Schibschid vergeblich auf die entscheidende Initialzündung: „Man hatte das Gefühl, ein Großteil der Spieler dachte, das wird schon. Aber als Mannschaft, die oben steht, kannst du nicht mit so einer Einstellung spielen.“ Letztlich war der Trainer auch deshalb so enttäuscht, weil er nach den Eindrücken der Vorbereitung einen ganz anderen Auftritt erwartet hatte: „In den letzten drei Wochen ist es im Training mehr zur Sache gegangen als in diesem Spiel.“

HT München: Kreis/Bilic; Neumann (2), Wagner (1), Behm (1), Junior (1), Steuck (4/1), Benecke, Epp, Meyer, Gräsl (2), Heinle (6/3), Winter (6), Zeiler (1)

