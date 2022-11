HT-München-Frauen klar auf Playoff-Kurs

Von: Umberto Savignano

HT-Frauen sind nach 27:20 gegen Landshut Bayernliga-Zweiter.

Taufkirchen/Unterhaching – Das Saisonziel ist für HT Münchens Handballerinnen zum Greifen nah: Nach dem 27:20 (15:7)-Heimsieg gegen die TG Landshut könnten sie am kommenden Wochenende den wichtigen vierten Bayernligarang klarmachen, der die Teilnahme an den Play Offs und damit den Klassenerhalt garantiert.

Die vordringlichste Aufgabe vor der Partie sei es gewesen, das Schlusslicht aus Niederbayern, das zuletzt respektable Resultate geholt hatte, nicht zu unterschätzen, so Andreas Fehrenbach. „Und das gelang auch gut“, lobte der HT-Coach. „Mit einer überzeugenden Abwehrleistung haben wir den Gästen kaum eine Chance gelassen.“ Nur drei Gegentore in den ersten 20 Minuten, sieben in der gesamten ersten Halbzeit belegten die Aussage des Trainers eindrucksvoll. Seine Mannschaft verteidigte an der eigenen Sechsmeterlinie sehr konzentriert, Giulia Gaigl im Tor tat das Übrige. Auch in der Offensive passte es, sodass es das Spiel mit dem 15:7 zur Pause praktisch schon entschieden war.

Und es schien genauso weiterzulaufen: Nur eine Minute nach Wiederbeginn stand es schon 17:7. „Dann hat aber jemand diesen berühmten Schalter umgelegt. Wir haben weiter attraktiven Handball gespielt, aber diesen verflixten Ball nicht mehr ins Tor gebracht“, beklagte Fehrenbach, nachdem sein Team in der folgenden Viertelstunde gerade mal einen weiteren Treffer erzielen konnte. „Unser Sieg war nie gefährdet, dafür haben wir zu gut in der Abwehr gearbeitet. Aber zufrieden sein kannst Du damit auch nicht“, lautete das Fazit des Trainers.

Insgesamt sah er aber auch in der Offensive positive Aspekte. Neben den beiden erfolgreichsten Werferinnen Sophie Geray und Svenja Demmel mit sieben bzw. sechs Toren konnten vor allem die Außenspielerinnen Isabel Menrath mit fünf und Kira Sebold mit vier Treffern überzeugen. „Das freut mich besonders. Wir legen seit mehreren Wochen einen starken Fokus darauf, über die Außenpositionen mehr Tore zu erzielen und das gelingt immer besser“, so Fehrenbach.

Nach dem Erfolg liegen die HT-Frauen weiterhin auf Rang zwei, mit vier Punkten Vorsprung auf den fünften Platz. Am Samstag in Mintraching könnten die Handballerinnen aus dem Hachinger Tal alles klar machen, ein Unentschieden würde genügen. „Dazu brauchen wir aber definitiv eine bessere Chancenverwertung“, mahnt Fehrenbach. um

HT München: Gaigl, E. Christoforis; Sebold (4), Stephan (1), Menrath (5), S. Geray (7/1), Frühbeis, A. Geray (1), Zientek (1), Meyer, Demmel (6/1), M. Christoforis (1), Klenk (1), Matheis