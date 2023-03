HT München sorgt für Transfer-Coup

Von: Umberto Savignano

Willkommen bei HT München: Handball-Boss Tilmann Koch (l.) und Trainer Johannes „Danger“ Borschel (r.) präsentieren Neuzugang Yannick Engelmann. © HT München

Zur nächsten Saison kommt Fürstenfeldbrucks Drittliga-Kapitän Yannick Engelmann

Unterhaching/Taufkirchen – Es läuft für HT Münchens Handballer: In der Bayernligaaufstiegsrunde liegt die Spielgemeinschaft aus dem Hachinger Tal auf Platz eins und mit Yannick Engelmann vermeldet sie nun auch noch einen echten Hochkaräter als ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. „Das ist unser Coup für die nächste Saison“, strahlt Trainer Johannes „Danger“ Borschel.

Engelmann kommt vom Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck, bei dem er in der Jugend das Handball spielen lernte. Für das Männer-Team der Brucker Panther ist er seit 2015 im Einsatz, in der laufenden Runde zudem als Kapitän. Tilmann Koch, verantwortlich für den HT-Herrenbereich, ist ähnlich angetan wie Borschel, er sieht in Engelmann, der am gestrigen Dienstag seinen 28. Geburtstag feierte, einen absoluten Wunschspieler: „Yannick ist im besten Handballalter, er hat bereits langjährige Erfahrung in der 3. und 2. Liga und wird uns in Angriff und Abwehr enorm weiterhelfen, unsere jungen Spieler werden davon sehr profitieren können. Dass er charakterlich perfekt in unser Team passt, wussten wir bereits vor den Gesprächen, man kennt sich ja.“

In der Tat kennen sich Borschel und Engelmann sehr gut, sie spielten zwei Jahre in Fürstenfeldbruck zusammen, je eines in der 3. und 2. Liga. Diese persönliche Verbindung war letztlich auch ein wichtiger Faktor für den Wechsel, wie Engelmann selbst sagt: „Der Kontakt zu meinem künftigen Coach Danger ist nach zwei gemeinsamen Jahren als Spieler beim TuS nie abgerissen und ich freue mich auf ein spannendes Projekt mit einer jungen Truppe.“Die Freude ist ganz auf Borschels Seite: „Yannick ist sportlich wie menschlich top und passt super in unseren jungen Kader“, so der Trainer, der Engelmanns Handballqualitäten so zusammenfasst: „Er ist ein Rückraum-Allrounder, ein sehr, sehr guter Abwehrspieler und von der Athletik her sehr durchtrainiert.“

Sollte dem HT-Team tatsächlich der Sprung in die 3. Liga gelingen, stünde mit Engelmann also schon ein echter Kenner dieser Spielklasse zur Verfügung. Dies sei aber nicht als Indiz für einen erhöhten Aufstiegsdruck zu werten, betont Borschel: „Das hat mit 3. Liga nichts zu tun. Wir sind schon länger mit Yannick in Kontakt, planen eher langfristig für die Zukunft.“

Auch auf den Social-Media-Kanälen des Vereins wird Engelmanns Verpflichtung als Teil einer kontinuierlichen Entwicklung kommuniziert: „Für unsere Spielgemeinschaft ist ein Wechsel in dieser Qualität eine Bestätigung, dass die unaufgeregte und gezielte Aufbauarbeit der letzten Jahre trotz zwischenzeitlicher Rückschläge Früchte trägt, wofür auch die lautstarke und zahlreiche Unterstützung unserer Fans in dieser Saison ein Beleg ist.“