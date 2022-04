HT München II - TSV Sauerlach: Remis im hart umkämpften Derby

Von: Umberto Savignano

Harter Kampf: Zwei vom Hachinger nehmen Vinzent Atzinger vom TSV Sauerlach in die Zange. Unterschiedliche Sichtweisen der Trainer © Robert Brouczek

In einem hart umkämpften und spannenden Landesliga-Derby trennten sich die Handballer von HT München II und des TSV Sauerlach mit 26:26 (10:13).

Unterhaching/Taufkirchen/Sauerlach – Den besseren Start in der Hachinga Halle erwischten die Sauerlacher, obwohl bei ihnen eigentlich eher Anlaufschwierigkeiten zu erwarten gewesen wären. Denn der TSV hatte seit dem Jahreswechsel erst zwei Partien bestritten, zuletzt am 27. Februar. Dazu war das Training wegen Corona für längere Zeit stark beeinträchtigt gewesen. Die Pandemie war zwar auch an den Gastgebern nicht spurlos vorübergegangen, doch sie hatten 2022 schon fünf Punktspiele bestritten, davon allein drei im März. So gesehen war Sauerlachs 5:2-Führung eine kleine Überraschung (10.). Die Hausherren holten zwar auf, doch gegen Ende der ersten Halbzeit setzte sich der TSV vom 9:9 (23.) bis zum Pausenstand von 10:13 erneut ab. Im 2. Durchgang gelang den Gästen der erste Treffer, dieses 10:14 (32.) bedeutete zugleich den größten Abstand zwischen beiden Teams. Und offenbar auch einen Weckruf für HT das mit 16:15 (35.) ihrerseits erstmals in Führung gingen. Nun führten meist die Gastgeber, allerdings nur einmal mit zwei Toren Vorsprung. Das 23:21 (48.) konterte Sauerlach mit einem Drei-Tore-Lauf zum 23:24 (51.). Danach folgte die Partie bis zum Endstand von 26:26 dem Schema: Führung HT, Ausgleich TSV.

„Weil wir lange nicht trainiert und gespielt hatten, ist uns hinten raus die Kraft ausgegangen, da hat der Bumms gefehlt“, erklärte Sauerlachs Trainer Ingo Schwenzfeger, warum sein Team nicht mehr entscheidend zurückschlagen konnte. „Wenn wir fitter gewesen wären, hätten wir vielleicht gewonnen.“ Doch am Ende konnten beide Seiten sowohl mit dem Resultat als auch der Darbietung ihrer Mannschaft leben. „Meine Jungs haben ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben die Idee der offensiven Abwehr gut umgesetzt und auch im Angriff eine solide Leistung gezeigt“, sagte HT-Coach Markus Wanger. Die Marschroute des Gegners hatte Schwenzfeger durchaus erwartet, trotzdem konnte sein Team nicht optimal dagegenhalten, aus für den TSV-Trainer nachvollziehbaren Gründen: „Mit einer vernünftigen Vorbereitung hätte ich meine Mannschaft taktisch besser einstellen können. Im Kopf wussten sie, wie es geht, aber wir hatten es nicht trainiert, sodass wir in zwei, drei Situationen das Nachsehen gegen die offensive Abwehr hatten. Da waren wir nicht clever genug, sodass wir unter diesem Aspekt vielleicht einen Punkt verloren haben.“

Auch Wanger, dessen Team, ebenso wie der TSV jeden Zähler im Abstiegskampf braucht, hätte gerne mehr mitgenommen: „Natürlich haben wir mit zwei Punkten geliebäugelt. Aber Respekt vor den Sauerlachern: Das war wahrscheinlich ihre beste Saisonleistung.“ Hier widersprach Schwenzfeger indes entschieden: „Das war es mit Sicherheit nicht, wir haben schlecht gespielt, aber für die Umstände haben wir es gut hingekriegt. Deshalb bin ich zufrieden.“

HT München II: Schwarz (1)/Stegemann; Scharpf, Riesenberger (3), Wastl (6), Rodriguez (3/3), Dreyer (2), Frühbeis, Dauhrer (4), Ledermann (2), Maczan (1), Breit, J. Behm (4) TSV Sauerlach: Sondermaier/Cetin; Jeremias (2), Mittag (1), Schieck, Brückl (4), Falkenhahn (2), Hetzel, Pflüger (2), Atzinger (5), S. Ametsbichler (2), Konst. Schinkel, Theodosiadis, Kil. Schinkel (8/2)

