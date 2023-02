Weitblick zahlt sich jetzt aus

Von: Umberto Savignano

Umberto Savignano © mm

Ein Kommentar zur Handball-Euphorie im Hachinger Tal von Umberto Savignano.

Handball-Euphorie im Hachinger Tal: Die grandiose Saison, die die HT-Männer bisher spielen, ist ein schöner Beleg dafür, dass Erfolg im Sport vielleicht nicht bis ins letzte Detail planbar, aber doch mit entsprechendem Weitblick bis zu einem gewissen Grad steuerbar ist. Nun zahlt sich nämlich aus, dass in Unterhaching und Taufkirchen vor Jahren das Potenzial einer Kooperation gesehen und diese offenbar ohne Eifersüchteleien zwischen den Stammvereinen umgesetzt wurde.

Eine echte Zusammenarbeit eben, die zur Konzentration aufs Wesentliche führt, wie die Personalie Johannes „Danger“ Borschel belegt: Seine Verpflichtung war ein Glücksfall, aber eben kein Zufall, denn man kannte den Ur-Hachinger und erkannte, was mit ihm als Trainer möglich ist.

Dass die Spielgemeinschaft aus dem Hachinger Tal auf dem richtigen Weg ist, zeigt sich aber auch bei den Frauen. Der Aufstieg ist hier zwar noch kein Thema, aber die Entwicklung in Richtung Bayernliga-Spitze scheint sich anzubahnen und mit Andreas Fehrenbach ist es ebenfalls ein neuer Coach aus dem eigenen Umfeld, der die Mannschaft voranbringt. Unabhängig davon, ob und wann der Weg der HT-Teams letztlich nach oben führt, stehen die Handball-Fans im Hachinger Tal jetzt schon als Gewinner fest. Dank richtiger Entscheidungen in der Vergangenheit dürfen sie in der Gegenwart regelmäßig tollen Sport genießen.

Und das wiederum könnte einen positiven Nebeneffekt mit Blick auf die Zukunft und damit die Nachhaltigkeit des Projekts Handball im Hachinger Tal bescheren: Denn aus den begeisterten Nachwuchs-Fans von heute rekrutieren sich die Aktiven von morgen.