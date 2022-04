Zwei heiße Duelle um die freien Playoff-Plätze

Von: Umberto Savignano

Diese Weichenstellung erfordert sehr harte Arbeit: Innerhalb von nur gut 24 Stunden duellieren sich die Handballer von HT München mit ihren direkten Konkurrenten um die zwei noch freien Playoff-Plätze hinter dem bereits qualifizierten Bayernliga-Spitzenreiter SV Anzing. Am Donnerstag (20.30 Uhr) empfangen sie die TG Landshut in der Hachinga Halle, am Freitag (20 Uhr) gastieren sie bei der SG Regensburg.

Für die Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen sind es die letzten beiden Vorrundenpartien.

Die Marschroute ist klar vorgegeben: „Wir gehen jetzt in die heiße Phase und wir haben in zwei Spielen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen alles in der eigenen Hand“, verweist HT-Coach Thomas Schibschid auf die große Chance, die Aufstiegsrunde aus eigener Kraft zu erreichen. Die Landshuter würde man im Erfolgsfall punktemäßig bereits sicher distanzieren, Regensburg aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (schon in der Vorrunde wurden die Oberpfälzer geschlagen) ebenfalls zweifelsfrei hinter sich lassen.

Somit wäre den HTlern bei zwei Siegen sogar der zweite Platz gewiss. „Wenn wir Regensburg zum zweiten Mal schlagen, haben wir auch eine Super-Ausgangsposition in den Play Offs, denn die Punkte werden mitgenommen“, denkt Schibschid bereits ein wenig voraus, um im selben Atemzug zu betonen: „Wir haben aber auch noch nichts gewonnen. Es geht schon sehr spannend zu.“

Sollten es nicht ganz nach Wunsch laufen, könnte die Spannung für das Schibschid-Team noch etwas länger anhalten, dann aber in der Zuschauerrolle zwischen Hoffen und Bangen: Denn Landshut und Regensburg treffen ebenfalls noch aufeinander, die Landshuter müssen zudem noch gegen Anzing antreten.

Die Handballer aus dem Hachinger Tal wollen die Angelegenheit jedoch lieber selbst regeln. Dass sie die beiden dicken Brocken wegen der Ansetzung des Nachholspiels in Regensburg unmittelbar nacheinander serviert bekommen, stört Schibschid nicht, denn zwischenzeitlich hatte er sogar eine Entscheidung am Grünen Tisch befürchtet: „Ich bin froh, dass wir spielen können.“

Und gegen Landshut sei man nach dem schwachen 18:29 im Hinspiel ohnehin besonders motiviert: „Da haben wir noch eine Rechnung offen.“

Der HT-Coach vertraut zudem seinem breiten Kader: „Man kann es nicht mit einer Stammformation durchziehen. Wir werden die komplette Mannschaft brauchen. Das haben meine Spieler auch verstanden. Ich bin sehr optimistisch.“ UMBEERTO SAVIGNANO