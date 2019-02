Alpenvolleys sagenServus – vorerst

Zurück in der alten Heimat: Der Ex-Hachinger Ferdinand Tille gastiert mit dem TSV Herrsching am Sonntag in der Bayernwerk

von Umberto Savignano

Derby gegen Herrsching steigt am Sonntag in Unterhaching.

Unterhaching/Innsbruck – Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching verabschieden sich mit dem Derby gegen die WWK Volleys Herrsching am Sonntag (17 Uhr) für diese Saison von ihrem oberbayerischen Spielort - zumindest vorläufig. Denn, obwohl die restlichen heimischen Punktpartien sowie grundsätzlich auch die folgenden Play offs des grenzüberschreitenden Volleyball-Projekts in Innsbruck geplant sind, könnte es noch bis zu vier weitere Spiele in Unterhaching geben. Kurios wäre es, wenn es im Viertelfinale in rund sechs Wochen zu einer Neuauflage des Derbys käme. Weil die Herrschinger Halle nicht für die Play offs zugelassen ist, würde das Team vom Ammersee dann wohl nach Unterhaching ausweichen. Die Alpenvolleys hätten in diesem Falle ein Auswärtsspiel in der Bayernwerk Sportarena.

Auch die zweite Option auf eine Rückkehr nach Unterhaching ist durchaus realistisch: Als Tabellenführer sind die Alpenvolleys natürlich ein ernsthafter Finalanwärter und, weil die Volleyball-Bundesliga den Meister in Deutschland krönen will, würde ein entscheidendes Endspiel in jedem Fall im Münchner Landkreis steigen. Laut Sportdirektor Mihai Paduretu würde „sogar das erste Finalspiel in Unterhaching stattfinden“. Optimistische Fans können sich schon mal den Termin vormerken: Samstag, 27. April.

Paduretu denkt noch nicht soweit: „Erstmal wollen wir am Sonntag in einer vollen Sportarena drei Punkte holen.“

Die Herrschinger um Hachings Ex-Libero Ferdinand Tille kommen allerdings nach ihrem 3:2-Erfolg über Frankfurt mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Sportarena. Für Spannung ist also gesorgt.