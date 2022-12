TSV Oberhaching: In der 2. Hälfte heben die White Wings ab

Von: Harald Hettich

Die Oberhachinger Tropics (in Gelb Omari KLnox) standen gegen Hanau auf verlorenem Posten. © Robert Brouczek

2. Basketball-Bundesliga ProB: Tabellenführer für Oberhachinger Tropics zu stark.

Oberhaching – Eindeutig zu hoch hingen die Körbe für den TSV Oberhaching im Spitzenspiel der 2. Liga ProB gegen Tabellenführer White Wings Hanau. Beim 66:95 (38:43) vor rund 250 Zuschauern in der Deisenhofner Sporthalle trotzten die Tropics dem Favoriten zwar eine relativ ausgeglichene erste Hälfte ab. Aber nach der Pause brachen alle Dämme. Während die Hessen auf ihren „weißen Flügeln“ entschwebten und in steter Folge den Angriffskorb bearbeiteten, bauten die Oberbayern sukzessive ab. Für die am Ende deutliche Klatsche waren vor allem auch die große Zahl an insgesamt 30 Ballverlusten im Spielaufbau verantwortlich. Mit 7:3 Siegen vor dem letzten Spiel des Jahres am Freitag in Speyer grüßen die Tropcis aber weiterhin vom dritten Tabellenplatz. Hanau baute seine Serie auf jetzt 10:0 Saisonerfolge aus. „Wir haben leider heute nur zwanzig Minuten dagegen gehalten“, sagte TSV-Trainer Mario Matic. „Im zweiten Durchgang konnten wir unsere Ausfälle aber nicht mehr kompensieren.“ Vor allem vermissten die Gastgeber nicht nur ihren langzeitverletzten Co-Kapitän Peter Zeis. Auch der zuletzt formstarke Jörg Dippold fehlte kurzfristig Grippe erkrankt an allen Ecken und Enden.

Aber auch ohne die beiden zeigten die Gelbhemden in den ersten beiden Vierteln eine ansprechende Leistung. Im Angriff fanden Omari Knox, Janosch Kögler und Moritz Noeres schnell zu ihrer Wurfsicherheit.

Ein erster Bruch in den Abläufen der Gelbhemden zeichnete sich ab, als der bis dahin sehr entschlossen agierende Center Fynn Fischer infolge früher Foulbelastung schon in Halbzeit eins lange Zeiten auf der Bank zubringen musste. Doch noch hatten die Oberhachinger Antworten. Einmal mehr war Philipp Bode in der Defense ein enorm wichtiger Faktor. So gelang es dem wendigen Guard vor dem Seitenwechsel sehr ordentlich, Hanaus späteren Topscorer Albrecht (18 Punkte) zu kontrollieren. Ebenfalls ein Sonderlob zur Pause verdienten sich die Jungen: Center Antoine Buchmann, der in der Hochfrequenzzone unter den Körben mit 10 Rebounds ein starkes Zeichen setzte und ein wieder einmal enorm spielfreudiger Benjamin Voit. Weil Oberhaching mit variabler Raum- und Mannverteidigung konzentriert agierte, kam auch Hanaus Lenker und Denker Tim Martinez (15 Punkte insgesamt - dazu 2 Assists) vor dem Pausentee nicht zu voller Entfaltung. Doch das Zutrauen der Gastgeber in eigene Stärke schwand im dritten Viertel. Hanau zeigte nun seine ganze offensive Variabilität und unterstrich die eigenen Aufstiegsansprüche nachhaltig. Schnell musste das Heimteam von Kapitän Kögler einem 15-Punkte-Rückstand nachlaufen. Während aber die Starting-Five der Hessen jetzt auch mit Kuku (14), US-Guy Furlong (12 /5) und Brach (10) kräftig zweistellig Punkte einspeiste, produzierten die Gelben vorwiegend Ballverluste und trafen in langen Phasen vorwiegend nur noch von der Freiwurflinie. Beim 49:66 vor dem Schlussviertel waren die Messen gelesen.

„Wir müssen diese Partie schnell abhaken, Hanau war heute einfach nicht unsere Kragenweite“, sagte Matic.

TSV-Statistik: Knox 20 Punkte/9 Rebounds/4 Assists, Janosch Kögler 17 / 4 /1, Voit 12 Punkte / 4/2 , Moritz Noeres 10 / 8, Fischer 4 /4, Buchmann 2 Punkte/10, Lauris Eklou 1 /5 /1, Phillip Bode 2 Assists, Thomas Pethran 1 Rebound, Jan Holleman